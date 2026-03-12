Il pilota McLaren, Oscar Piastri, si presenta al Gran Premio di Cina con un approccio misurato e consapevole. Dopo il debutto in Australia, l’australiano ha sottolineato che Shanghai offrirà condizioni completamente diverse, con zone di frenata e curve lente dove sarà possibile fare la differenza. Piastri riconosce, tuttavia, che la Mercedes resta un punto di riferimento difficile da raggiungere.

Un circuito che cambia le carte in tavola

Piastri ha spiegato che Melbourne è stata una tappa estrema, dove alcune curve iconiche non permettono più ai piloti di fare la differenza.

In Cina, invece, il tracciato di Shanghai presenta caratteristiche differenti: “Ci sono molte zone di frenata e curve lente dove si potrà fare la differenza, anche se in circuiti più veloci o con rettilinei lunghi sarà più difficile”.

Gap da colmare, ma con fiducia

Pur ammettendo che la McLaren è ancora lontana dalla performance della Mercedes, Piastri ha espresso fiducia nel potenziale di avvicinamento: “Siamo lontani dalla loro performance, ma abbiamo tempo per ridurre il gap. Non credo saremo in lotta per batterli su tutta la distanza di gara, ma possiamo avvicinarci molto più di quanto visto a Melbourne. Le differenze che puoi fare con la gestione del motore sono enormi rispetto a quelle che puoi ottenere con il setup della macchina.

Capire cosa serve alla macchina per sfruttare al meglio il motore è fondamentale”.

Imparare dall’Australia per crescere

Piastri ha definito il weekend australiano “estremo” e ha ammesso di aver imparato molto: “Non sarà il momento migliore della mia carriera, ma ho cercato di imparare quanto più possibile da quanto successo domenica. Abbiamo eseguito bene il nostro piano, anche se forse non era il migliore possibile. Ci sono stati sicuramente aspetti positivi da cui partire”.

Contesto tecnico e strategico

Il GP di Cina sarà il secondo appuntamento del Mondiale e il primo con il formato Sprint, che riduce il tempo a disposizione in pista e aumenta l’importanza della preparazione al simulatore. Le vetture presentano nuove sfide legate alla gestione dell’assetto e dell’energia. La Ferrari punta a un weekend pulito dopo segnali incoraggianti in Australia, mentre la McLaren dovrà lavorare per sfruttare al meglio il motore e ridurre il divario con la Mercedes.