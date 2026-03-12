Andrea Kimi Antonelli ha definito il suo secondo posto in Australia “il modo migliore per iniziare la stagione”. Il pilota Mercedes ha sottolineato che, nonostante un weekend “un po’ altalenante”, è riuscito a riprendersi con decisione dopo le terze libere, grazie a una vettura veloce e ben gestibile che gli ha trasmesso grande fiducia in gara.

Le dichiarazioni di Antonelli

“È stato il modo migliore per iniziare la stagione. Certo, è stato un weekend un po’ altalenante, ma mi sono ripreso benissimo dopo le terze libere. Il team ha fatto un lavoro incredibile ma penso anche che la vettura fosse comunque molto veloce e sono riuscito a guidarla senza problemi.

Mi ha dato molta fiducia in gara”, ha dichiarato Antonelli a Shanghai, commentando il suo risultato in Australia.

Il punto di vista di Russell

Anche George Russell, leader della classifica dopo la vittoria in Australia, ha espresso soddisfazione per le prestazioni della Mercedes: “Sono molto contento del fatto che la macchina sia veloce e reattiva, come pensavamo. C’è ancora margine di miglioramento ed è questo che mi fa più piacere”. Il britannico ha inoltre previsto una “lotta piuttosto serrata tra noi e la Ferrari”, osservando che a Melbourne i tempi sul giro delle due scuderie sono stati praticamente identici.

Sviluppi tecnici attesi

Il GP di Cina a Shanghai rappresenta un banco di prova cruciale per valutare il potenziale della Ferrari, che potrebbe presentare aggiornamenti aerodinamici significativi, come l’ala posteriore “macarena”, in grado di ridurre la resistenza in rettilineo e migliorare l’efficacia del diffusore.

Questo sviluppo potrebbe avvicinare ulteriormente la Scuderia al livello della Mercedes, rendendo la sfida ancora più equilibrata.

Contesto stagionale

Il Gran Premio di Cina, in programma nel 2026, è la seconda prova del campionato mondiale di Formula 1, dopo l’appuntamento in Australia. La gara di Shanghai assume quindi un ruolo importante nel delineare i rapporti di forza tra i team all’inizio della stagione, con la Mercedes che punta a confermarsi protagonista.