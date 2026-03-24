In vista degli imminenti playoff per la qualificazione ai Mondiali, la Nazionale azzurra si trova ad affrontare un periodo di scelte cruciali e delicate. Mentre il difensore Alessandro Bastoni prosegue il suo programma di allenamento in palestra, un nuovo nome sta emergendo con forza nelle considerazioni del commissario tecnico Gennaro Gattuso: Marco Palestra. La sua ascesa sta mettendo seriamente in discussione la posizione di un elemento consolidato come Matteo Politano, rendendo il quadro delle convocazioni particolarmente dinamico.

Alessandro Bastoni: Conferma e Fiducia

Nonostante le recenti polemiche che lo hanno visto protagonista, in particolare a seguito dell’episodio di simulazione che ha portato all’espulsione di Pierre Kalulu durante il sentito derby d’Italia, Alessandro Bastoni rimane un elemento insostituibile per il tecnico Gennaro Gattuso. Il difensore dell’Inter, infatti, non subirà alcuna conseguenza disciplinare in termini di convocazioni e sarà regolarmente presente per i cruciali playoff mondiali. Questa decisione sottolinea la piena fiducia che il commissario tecnico ripone nelle sue qualità e nel suo ruolo all'interno della squadra. Per Gattuso, Bastoni è un vero e proprio pilastro azzurro, una certezza su cui costruire la difesa in un momento così importante per il percorso della Nazionale verso la massima competizione calcistica.

L'Ascesa di Marco Palestra e il Dubbio su Politano

Parallelamente alla conferma di Bastoni, l'attenzione si sposta sull'emergere di Marco Palestra. Il giovane calciatore si sta ritagliando uno spazio sempre più significativo nelle valutazioni del commissario tecnico, rendendo la sua presenza nel gruppo azzurro una possibilità concreta e sempre più tangibile. Questa inattesa ma decisa avanzata di Palestra si traduce in una potenziale alternativa di peso per il reparto, con dirette ripercussioni sulla stabilità di altri giocatori. In particolare, la posizione di Matteo Politano non appare più così salda come in passato. La sua maglia, un tempo quasi garantita, è ora insidiata dalla spinta e dalla determinazione di Palestra, che potrebbe rappresentare l'unica vera novità nelle prossime convocazioni. La competizione interna si fa dunque serrata, con Gattuso chiamato a bilanciare esperienza e nuove energie in vista degli impegni decisivi.