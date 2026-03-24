La stagione della ginnastica artistica italiana entra nel vivo con il Trofeo di Jesolo, un appuntamento internazionale di rilievo in programma nel fine settimana del 28 e 29 marzo. L'evento, conosciuto come la Classicissima di Primavera, vedrà la partecipazione di ben trentuno atlete azzurre, suddivise tra squadre seniores, juniores e individualiste. Le ginnaste italiane si confronteranno con alcune delle nazionali più forti al mondo, tra cui Stati Uniti, Cina, Francia, Belgio, Romania, Spagna e Argentina, su un palcoscenico che in passato ha già lanciato grandi stelle della disciplina.

La squadra A seniores sarà composta da Giulia Perotti, Emma Fioravanti, Benedetta Gava, Elisa Iorio, Martina Maggio ed Emma Puato. Tra queste, spiccano i nomi di Elisa Iorio, argento olimpico a squadre a Parigi 2024 e reduce da un infortunio, e Giulia Perotti, finalista al corpo libero agli ultimi Mondiali. La squadra B seniores vedrà impegnate Rebecca Aiello, Sofia Bianchi, Angelica Finiguerra, July Marano, Anthea Sisio e Sofia Tonelli, quest'ultima bronzo europeo alla trave e appena rientrata dopo alcuni problemi fisici.

Manila Esposito individualista e le altre protagoniste

Manila Esposito, campionessa d'Europa all-around e bronzo olimpico alla trave, gareggerà da individualista. La ginnasta sta rientrando gradualmente e in questa occasione si cimenterà solo sulla trave, replicando quanto già avvenuto nell’ultima prova di Serie A a Biella.

Tra le individualiste seniores figurano anche Artemisia Iorfino, Caterina Gaddi, Eleonora Calaciura (specialista alle parallele asimmetriche), Alessia Marena, Alessia Cepparulo, Veronica Mandriota e Beatrice Crivellaro.

La squadra juniores sarà invece formata da Giada Di Pietro, Sofia Frenna, Emma Piccari, Clarissa Rinaldi, Rita Stefani e Michelle Tapia. Le individualiste juniores selezionate sono Siria Forestiero, Lara Clerici, Londra Ubertini, Martina Borsoi e Giulia Santinato. Da segnalare che Asia D’Amato e Angela Andreoli sono ancora in fase di recupero, mentre Alice D’Amato si è recentemente sottoposta a un intervento alla spalla destra e i tempi di rientro non sono ancora noti.

I collegiali di preparazione e le atlete coinvolte

In vista del Trofeo di Jesolo, la nazionale italiana ha organizzato tre distinti collegiali di preparazione, che si svolgono a Brescia, Milano e Trieste dal 7 all’11 aprile. Questi raduni coinvolgono sia atlete junior che senior, a testimonianza della crescita del movimento italiano e della volontà di offrire a un numero sempre maggiore di ginnaste l'opportunità di confrontarsi a livello internazionale. Tra le convocate ai collegiali senior figurano nomi di spicco come Manila Esposito, Alice D’Amato, Asia D’Amato, Giulia Perotti, Rebecca Aiello, Nunzia Dercenno, Camilla Ferrari, Artemisia Iorfino, Veronica Mandriota, July Marano, Sofia Tonelli, Chiara Barzasi, Emma Fioravanti, Angelica Finiguerra ed Emma Puato.

Per quanto riguarda le junior convocate ai collegiali, oltre ad alcune atlete già selezionate per il Trofeo, si aggiungono Eleonora Calaciura, Sofia Bianchi, Mia Proietti, Caterina Salerno, Michelle Tapia, Giulia Santinato, Vittoria Ferrarini, Alessia Cepparulo, Ludovica Usuelli, Alessia Cortellino, Ginevra Facciolini e Anthea Sisio.

Il Trofeo di Jesolo si conferma un appuntamento cruciale per valutare la preparazione delle ginnaste italiane in vista dei prossimi impegni internazionali e per favorire il ricambio generazionale all’interno della squadra azzurra.