Una giornata difficile ha segnato gli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami per i tennisti statunitensi. Taylor Fritz e Sebastian Korda sono stati eliminati, con Korda sconfitto dall'emergente Martin Landaluce, autore di un'impresa.

Taylor Fritz, numero sette del mondo, ha ceduto in tre set (6-4, 6-7, 6-2) contro il ceco Jiri Lehecka, ventiduesimo nel ranking ATP. Il ceco si è imposto in un match combattuto.

Anche Sebastian Korda, testa di serie 32, non si è confermato dopo aver eliminato Carlos Alcaraz. Si è arreso allo spagnolo Martin Landaluce, qualificato e numero 151 del mondo, che ha ribaltato l'incontro con i parziali di 2-6, 7-6, 6-4.

Dopo un ottimo primo set, Korda ha subito la rimonta dell'avversario, mostrando determinazione.

L'impresa storica di Martin Landaluce

La vittoria di Martin Landaluce su Korda è un risultato storico per il torneo di Miami. Il giovane madrileno, con un ranking ATP tra il 105° e il 151° posto, è il tennista con il ranking più basso a raggiungere i quarti a Miami dal 1994, come Jim Grabb. Korda ha avuto una palla match, ma Landaluce ha reagito con tenacia e un rovescio decisivo, approfittando del calo fisico dell'americano.

Il successo di Landaluce ha un valore eccezionale: un tennista con un ranking così arretrato non si vedeva da oltre trent'anni a questo punto del torneo. Il giovane spagnolo affronterà ora il vincente tra Taylor Fritz e Jiri Lehecka, evidenziando perseveranza e capacità di sorprendere.

Contesto e precedenti al Masters di Miami

Il Masters 1000 di Miami è spesso scenario di grandi sorprese e imprese sportive. L'ultimo tennista con un ranking così basso a raggiungere i quarti fu Jim Grabb, che nel 1994 era al 185° posto nel ranking ATP. La prestazione di Landaluce si inserisce in una tradizione di exploit che hanno segnato il torneo, sottolineando l'imprevedibilità del tennis e l'emergere di nuove promesse.