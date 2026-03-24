Mercoledì 25 marzo si accendono i riflettori sul Pala BigMat di Firenze per gara-3 della semifinale scudetto di volley femminile. Alle ore 20.30, la Savino Del Bene Scandicci affronterà la Numia Vero Volley Milano in un confronto che potrebbe essere decisivo. Le meneghine, infatti, si presentano con un solido vantaggio di due a zero nella serie e hanno l'opportunità di chiudere i giochi, assicurandosi così un posto nella finale contro la vincente tra Conegliano e Novara. Le toscane, dal canto loro, cercheranno di sfruttare il fattore campo per tenere viva la serie e guadagnare il diritto di tornare a Milano per un eventuale quarto atto, riaprendo così ogni scenario.

Il percorso in questa semifinale ha visto la Numia Vero Volley Milano dominare gara-1 con un netto tre a zero, giocata proprio sul campo di Firenze. In gara-2, le atlete guidate da coach Stefano Lavarini hanno replicato il successo, imponendosi per tre a due dopo una rimonta entusiasmante davanti al proprio pubblico. Per le milanesi, i riflettori saranno puntati sull'opposto Paola Egonu, affiancata dalle schiacciatrici Khalia Lanier e Rebecca Piva (o Elena Pietrini), dalla centrale Anna Danesi e dalla palleggiatrice Francesca Bosio. La Savino Del Bene Scandicci, sotto la guida di coach Marco Gaspari, risponderà con l'opposto Ekaterina Antropova, le schiacciatrici Caterina Bosetti e Sarah Franklin, e la centrale Linda Nwakalor, pilastri fondamentali per la speranza di rimonta.

Dove seguire la partita: TV e streaming

L'attesa gara-3 sarà trasmessa in diretta TV su RaiSportHD, canale disponibile gratuitamente e in chiaro per tutti gli appassionati. Per quanto riguarda lo streaming, la sfida sarà fruibile gratuitamente su Rai Play, mentre gli abbonati potranno seguirla anche su DAZN e VBTV. Per chi desidera aggiornamenti costanti, sarà garantita la diretta testuale in tempo reale.

La formula della semifinale scudetto prevede una serie al meglio delle cinque partite. In caso di una clamorosa rimonta, la Savino Del Bene Scandicci potrebbe sfruttare il vantaggio del fattore campo nell'eventuale gara-5, un elemento che potrebbe rivelarsi cruciale. La squadra che uscirà vincitrice da questo intenso duello affronterà in finale la vincente dell'altra semifinale, che vede contrapposte Conegliano e Novara.

Questa stagione si sta dimostrando particolarmente avvincente, caratterizzata da un elevato livello di gioco e da un grande equilibrio tra le formazioni di vertice.

Il quadro delle semifinali Scudetto

Le semifinali della Serie A1 femminile 2025-2026 rappresentano il momento più alto di una stagione già ricca di emozioni. Le quattro formazioni che hanno dominato la regular season – Conegliano, Scandicci, Milano e Novara – hanno superato i quarti di finale con grande autorità, senza concedere alcun set di spareggio e confermando appieno i pronostici iniziali. Il tabellone ha così delineato due incroci di altissimo livello: da una parte, la classica sfida tra Conegliano e Novara; dall'altra, il duello tra Scandicci e Milano, che vede le stelle Egonu e Antropova pronte a infiammare il campo in una rivalità che promette scintille.

La copertura mediatica di questi eventi cruciali è ampiamente garantita. Rai Sport HD e Rai Play offrono la visione in chiaro e gratuita, mentre DAZN e VBTV completano l'offerta per gli abbonati, assicurando la possibilità di seguire ogni singolo match. In una serie così lunga e impegnativa, la profondità delle rose e l'attenta gestione delle energie delle atlete diventeranno fattori determinanti, potenzialmente decisivi per l'esito finale di confronti che si preannunciano combattuti fino all'ultimo punto.