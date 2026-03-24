Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno conquistato un importante traguardo nel torneo ATP di Miami, accedendo ai quarti di finale del tabellone di doppio maschile. La coppia italiana ha dimostrato grande determinazione, superando con un netto 6-3 7-6(5) il duo composto dal cileno Alejandro Tabilo e dall’argentino Tomas Etcheverry. Questa vittoria significativa, ottenuta in un’ora e ventuno minuti di gioco, consolida il percorso degli azzurri in uno degli appuntamenti più prestigiosi della stagione tennistica.

Il primo set ha preso il via con un equilibrio iniziale, dove entrambi i team hanno mantenuto una solida performance al servizio.

La svolta è arrivata nel game decisivo, quando Bolelli e Vavassori, con una giocata strategica, sono riusciti a ottenere il break al deciding point, portandosi sul 5-3. Un vantaggio che hanno saputo gestire con maestria, chiudendo la frazione sul 6-3 al secondo set point, dimostrando fin da subito la loro superiorità.

Un secondo set combattuto e la rimonta nel tie-break

La seconda frazione si è rivelata estremamente combattuta, con scambi intensi e un livello di gioco elevato da ambo le parti. Nonostante i sudamericani abbiano conquistato un game al deciding point, pareggiando sul 4-4, gli azzurri non si sono lasciati intimidire. Bolelli e Vavassori hanno reagito con decisione, portando il set al tie-break.

Qui, dopo un avvio in salita che li ha visti sotto 0-2, hanno messo in atto una rimonta spettacolare, piazzando un parziale di 3-1 negli ultimi quattro punti e sigillando il set per 7-5 al secondo match point, a testimonianza della loro resilienza e capacità di gestire la pressione.

Statistiche del match: una performance solida

L'analisi delle statistiche del match evidenzia la performance impeccabile della coppia italiana. Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno messo a segno ben sette ace, commettendo un solo doppio fallo. La percentuale del 69% di prime palle in campo e l'efficacia dell'81% di punti vinti con la prima, insieme al 74% con la seconda, sottolineano la loro solidità al servizio.

Hanno inoltre convertito una delle due palle break a disposizione, chiudendo l'incontro con un totale di 67 punti vinti contro i 53 degli avversari, un dato che conferma il loro dominio complessivo.

Il prossimo ostacolo ai quarti di finale di Miami

Con questa importante vittoria, gli azzurri si preparano ora per la prossima sfida nei quarti di finale. Affronteranno i vincitori del confronto tra la coppia King/Peers e il duo Harrison/Skupski. Il torneo ATP di Miami, noto per essere un appuntamento cruciale sul cemento americano, offre non solo punti preziosi per la classifica ATP, ma anche l'opportunità di misurarsi con le migliori coppie del circuito internazionale.

Il percorso di Bolelli e Vavassori a Miami si inserisce in un contesto di alta competitività, dove ogni match è una prova del loro valore.

L'attenzione è ora focalizzata sul prossimo turno, dove la coppia italiana cercherà di mantenere l'alto livello di gioco mostrato finora per proseguire la propria corsa verso le fasi più avanzate del prestigioso torneo.