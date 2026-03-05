Volley Bergamo 1991 ospita la Savino del Bene Scandicci nella seconda gara del primo turno dei playoff di Serie A1 femminile. L’incontro si disputa al Pala Facchetti di Treviglio, con inizio alle 20.00, e segue il primo match vinto dalle toscane al tie‑break. In caso di parità nella serie, sarà necessaria una gara‑3.

Dettagli tecnici della partita

La partita è in programma alle 20.00 al Pala Facchetti di Treviglio. Gli arbitri designati sono Angelo Santoro come primo arbitro, Stefano Nava come secondo e Luca Ravagnati come assistente al videocheck, pronto a intervenire su richiesta di una delle panchine.

Contesto e stato mentale delle squadre

Scandicci, campione del mondo in carica, arriva alla sfida con evidenti segni di affaticamento mentale, dovuti anche alla recente qualificazione ai playoff di Champions League ottenuta solo al golden set contro Novara. Bergamo, dal canto suo, non ha nulla da perdere: nel primo incontro ha messo in difficoltà le toscane, riuscendo a pareggiare due volte prima di cedere al quinto set.

Frequenza delle gare‑3 nei playoff

Nelle ultime cinque edizioni dei playoff di Serie A1 femminile, solo una serie è arrivata a gara‑3. L’ultima stagione in cui tutti i quarti di finale si sono chiusi in due partite risale al 2013‑14.

La sfida decisiva

La sfida di questa sera tra Bergamo e Scandicci è cruciale: una vittoria delle lombarde rinvierebbe ogni verdetto a gara‑3, mentre una conferma del successo toscano chiuderebbe la serie. Il Pala Facchetti sarà teatro di un confronto carico di tensione e incerto fino all’ultimo punto.