La Federazione Italiana Sport Invernali ha ufficializzato la lista delle atlete convocate per la gara di slalom gigante femminile in programma ad Åre. Tra le selezionate figura anche Laura Pirovano, che torna tra le porte larghe dopo un periodo di assenza dalle competizioni internazionali.
La squadra italiana per la Svezia
La gara di Åre rappresenta un appuntamento di rilievo nel calendario della Coppa del Mondo di sci alpino femminile. La squadra italiana, composta da dodici atlete, si prepara a confrontarsi su una delle piste più tecniche del circuito.
La convocazione di Pirovano è stata accolta con particolare interesse, considerando il suo percorso di recupero e la determinazione a tornare protagonista nel panorama dello sci alpino.
Le convocate azzurre per il gigante
Oltre a Laura Pirovano, la rosa delle convocate comprende alcune delle migliori interpreti italiane della disciplina. La presenza di un gruppo numeroso testimonia la profondità e la competitività del movimento femminile italiano nello sci alpino. Le atlete selezionate avranno l'opportunità di misurarsi con le migliori specialiste mondiali in una competizione che si preannuncia estremamente combattuta.
Obiettivi e aspettative per la stagione
La partecipazione alla gara di Åre costituisce un'occasione importante per tutte le azzurre, che potranno accumulare esperienza e punti preziosi per la classifica generale.
L'obiettivo primario resta quello di confermare la crescita costante del gruppo e di ottenere risultati significativi nel prosieguo della stagione agonistica. L'attenzione sarà rivolta anche alle giovani atlete emergenti, chiamate a dimostrare il proprio valore su un palcoscenico internazionale di grande prestigio.