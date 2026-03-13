La Pierra Menta, storica competizione di sci alpinismo, si avvia alla conclusione sulle Alpi Francesi. Le squadre italiane sono impegnate nella classifica dei Mondiali lunghe distanze a squadre. La terza tappa segna la penultima giornata della quarantesima edizione, con le formazioni azzurre, sia femminili che maschili, ancora protagoniste in attesa dell’ultima decisiva frazione.

Le coppie italiane in gara

Nel settore femminile, la competizione vede la partecipazione di atlete internazionali di primo piano, tra cui le italiane Alba De Silvestro e Lisa Moreschini.

Anche tra gli uomini, la presenza italiana è rappresentata da Davide Magnini e William Boffelli, impegnati in una gara di alto livello tecnico e agonistico. La Pierra Menta, valida anche come Mondiale lunghe distanze ISMF, si conferma una delle prove più prestigiose del calendario internazionale, con duelli serrati e distacchi contenuti che lasciano aperto il discorso podio fino all’ultimo chilometro.

Francesi protagonisti e gara di alto livello

La competizione vede una forte presenza di squadre francesi sia al femminile che al maschile, con atlete e atleti di spicco che si contendono le prime posizioni. Le squadre italiane, sia tra le donne che tra gli uomini, hanno dimostrato costanza e determinazione in una gara che si è rivelata particolarmente impegnativa, sia per il livello tecnico richiesto sia per la concorrenza internazionale.

La Pierra Menta, che si svolge ad Arêches-Beaufort, è considerata una delle più prestigiose del calendario internazionale e quest’anno assegna anche i titoli iridati a squadre, aumentando ulteriormente il livello di competitività.

Una gara dal ritmo elevato e condizioni tecniche impegnative

La quarantesima edizione della Pierra Menta si è aperta con una prima tappa molto combattuta, caratterizzata da condizioni tecniche difficili e un ritmo elevato. Le squadre italiane hanno saputo gestire al meglio le difficoltà, restando tra le protagoniste della manifestazione. Con l’ultima tappa alle porte, l’attenzione resta alta sulle performance delle squadre italiane, chiamate a dare il massimo in una delle prove più attese della stagione dello sci alpinismo mondiale.