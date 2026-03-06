I Campionati Mondiali juniores di sci alpino 2026, che si terranno a Narvik, in Norvegia, dal 7 al 15 marzo, non saranno trasmessi in televisione in Italia. Gli appassionati potranno comunque seguire ogni competizione in diretta streaming attraverso la piattaforma FIS TV e sul canale YouTube FIS Alpine.

Programma completo della rassegna iridata

La quarantacinquesima edizione della manifestazione prenderà il via sabato 7 marzo con le gare di discesa libera, femminile alle 10:30 e maschile alle 11:30. Domenica 8 marzo, si svolgerà la combinata a squadre femminile, con il superG alle 11:00 e lo slalom alle 14:30.

Lunedì 9 marzo sarà la volta della combinata a squadre maschile, con superG alle 11:00 e slalom alle 14:30. Mercoledì 11 marzo è previsto il parallelo a squadre alle 12:00. Giovedì 12 marzo si disputerà il gigante femminile, con la prima manche alle 10:00 e la seconda alle 13:30. Venerdì 13 marzo toccherà al gigante maschile, con le due manche fissate alle 10:00 e alle 13:30. Sabato 14 marzo si terrà lo slalom femminile (10:00 e 13:00), mentre domenica 15 marzo concluderà la rassegna lo slalom maschile (10:00 e 13:00).

Streaming garantito, assenza televisiva

Nessuna diretta televisiva è prevista in Italia per questa edizione dei Mondiali juniores. Tuttavia, tutte le gare saranno accessibili in diretta streaming tramite FIS TV e il canale YouTube FIS Alpine, assicurando una copertura completa dell’evento per il pubblico italiano.

Contesto e precedenti della rassegna

La trasmissione esclusiva in streaming non rappresenta una novità assoluta. Anche l'edizione 2025 dei Mondiali juniores, svoltasi a Tarvisio, non aveva previsto copertura televisiva in Italia, con le gare disponibili unicamente in streaming su FIS TV e YouTube FIS Alpine. In quell'occasione, OA Sport offrì dirette testuali per seguire l'evento minuto per minuto.

L'inserimento della rassegna iridata nel calendario ufficiale degli eventi sportivi del 2026 conferma la sua importanza nel panorama dello sci alpino giovanile. I Mondiali juniores si svolgeranno, infatti, dal 5 al 15 marzo, come indicato anche in fonti istituzionali.