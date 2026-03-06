Al Tokyo Dome, nel contesto del World Baseball Classic 2026, l’Australia ha ottenuto la sua seconda vittoria nel girone C, imponendosi per 5‑1 sulla Cechia. Parallelamente, il Giappone padrone di casa ha esordito con una vittoria schiacciante, battendo la Cina Taipei per 13‑0.

Australia‑Cechia: la rimonta decisiva

Nel pomeriggio, l’Australia è riuscita a ribaltare il risultato dopo essere andata sotto. La Cechia aveva segnato il primo punto nella parte bassa del secondo inning grazie a una volata di sacrificio di Vojtech Mensik, che ha permesso a Cervenka di segnare.

La risposta australiana è arrivata nella parte alta del terzo inning con un fuoricampo di Curtis Mead, che ha portato il punteggio sul 3‑1. Nonostante alcune occasioni per la Cechia, un doppio gioco ha spento le speranze di rimonta. L’ottavo inning ha visto Alex Hall siglare un solo homer, seguito da un triplo di Jarryd Dale e un singolo di Robbie Perkins, fissando il risultato sul definitivo 5‑1.

Il Giappone travolge la Cina Taipei

In serata, il Giappone ha fatto il suo esordio nel torneo con una prestazione dominante, infliggendo un 13‑0 alla Cina Taipei e concludendo la partita già alla settima ripresa. Il momento clou è arrivato nel secondo inning, quando Shohei Ohtani ha aperto le marcature con un grand slam a basi piene.

Nella stessa ripresa, Yoshida, Murakami, Genda, Wakatsuki e ancora Ohtani hanno contribuito a un parziale di 10‑0. Successivamente, Okamoto e Genda hanno ampliato il vantaggio con due punti segnati tramite singoli, portando il punteggio sul 13‑0, risultato poi rimasto invariato fino alla fine.

Contesto e prospettive nel girone C

Questi risultati consolidano la posizione dell’Australia nel girone C, con due vittorie su due incontri disputati, mentre il Giappone lancia un segnale forte fin dall’esordio. Le prestazioni individuali di Curtis Mead e Shohei Ohtani rappresentano momenti chiave per le rispettive nazionali in questa fase del torneo.

Il percorso australiano e la forza del Giappone

La vittoria dell’Australia per 5‑1 sulla Cechia sottolinea la sua solidità nel girone C.

Il fuoricampo decisivo di Curtis Mead nel terzo inning e i punti successivi di Hall, Dale e Perkins nel finale della partita hanno confermato la superiorità australiana. Con due vittorie su due, l’Australia rafforza le sue ambizioni di qualificazione al turno successivo. D’altro canto, l’esordio del Giappone con una vittoria per 13‑0 contro la Cina Taipei evidenzia la potenza offensiva della squadra di casa, con il grand slam di Shohei Ohtani come simbolo della prestazione dominante.