I primi turni del Masters 1000 di Miami 2026 hanno già riservato colpi di scena significativi, con l’eliminazione di alcune delle principali teste di serie. Le sorprese hanno reso il percorso di Jannik Sinner, numero due al mondo, più agevole, almeno sulla carta. L’azzurro, reduce dal trionfo a Indian Wells, punta a completare la prestigiosa doppietta del Sunshine Double.

Il prossimo avversario di Sinner sarà il mancino francese Corentin Moutet. In caso di vittoria, agli ottavi di finale incrocerà il vincente tra il giovane statunitense Alex Michelsen e il cileno Alejandro Tabilo, quest’ultimo vincitore contro Andrey Rublev.

Ai quarti, Sinner potrebbe poi affrontare uno tra Terence Atmane – che ha eliminato a sorpresa Felix Auger-Aliassime – Jakub Mensik e Frances Tiafoe.

Il tabellone si apre dopo le eliminazioni eccellenti

Le eliminazioni di Daniil Medvedev e Felix Auger-Aliassime hanno rivoluzionato il tabellone, rendendolo particolarmente aperto. Nel terzo quarto del draw, la testa di serie più alta è il tedesco Alexander Zverev (n.3). Tuttavia, anche il francese Ugo Humbert e l’argentino Francisco Cerundolo ambiscono alla semifinale. Cerundolo, in particolare, ha conquistato una vittoria di grande peso contro Medvedev, imponendosi per 7-5 al terzo set.

La moria di teste di serie ha modificato gli equilibri del torneo, rendendo il cammino verso la finale meno scontato e con nuove opportunità.

Sinner, forte della sua posizione e del momento positivo, si conferma tra i principali favoriti per il titolo, pronto a sfruttare questo scenario favorevole.

Miami Open 2026: contesto e prospettive del torneo

Il Miami Open 2026, parte del circuito ATP Tour Masters 1000, si svolge all’Hard Rock Stadium di Miami Gardens dal 17 al 29 marzo. Tutte le teste di serie hanno beneficiato di un bye al secondo turno. Jakub Mensik è il detentore del titolo. Il torneo, animato da giovani talenti, wildcard e qualificati, vede ora una competizione più avvincente. Con l’uscita di scena di diversi favoriti, gli appassionati attendono di scoprire se Sinner saprà capitalizzare questa occasione e confermare le aspettative di vittoria finale.