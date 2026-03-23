Il nuotatore azzurro Lorenzo Zazzeri ha tracciato un primo bilancio della sua condizione atletica dopo il recente Meeting di Livorno, a poche settimane dai Campionati Italiani Assoluti. L'atleta ha registrato un tempo di 49"2 nei 100 metri stile libero, un risultato che ha definito molto solido per questa fase della stagione. Zazzeri ha espresso ottime sensazioni, affermando: "49"2 in questo momento della stagione è un tempo molto solido, che conferma quanto di buono sto facendo in allenamento. Sto trovando un’ottima continuità di rendimento, sia in vasca che nella gestione delle energie durante la giornata fuori, e questo mi permette di avere anche più energia nonostante il carico di lavoro".

Zazzeri, che ad agosto compirà 32 anni, ha evidenziato una sorprendente e continua progressione nella sua carriera. "La preparazione sta andando molto bene, mi sembra di avere anche più resistenza. Sto costruendo molta resistenza per il ritorno nei 100, è un qualcosa che, se vogliamo, potrebbe sembrare anche un pochino atipico per un atleta maturo come me. Ormai ad agosto compirò 32 anni, però sembra che più tempo passi e più migliori", ha spiegato il nuotatore. Questa costante ricerca di perfezione è un tratto distintivo del suo approccio: "C’è sempre qualcosa da migliorare, non bisogna mai sedersi, perché altrimenti si è finiti nello sport. Sicuramente posso migliorare nella ricerca della massima fluidità prima di partire durante la nuotata, nel senso che sto cercando di affinare la mia capacità di annullare i pensieri".

Livorno: un test cruciale per la preparazione

Il Meeting di Livorno si è rivelato una tappa importante e un test fondamentale nel percorso di preparazione di Zazzeri. "Era da tempo che non gareggiavo, quindi tre mesi senza competizioni si sentono, e volevo delle buone conferme in vista di queste ultime settimane di preparazione", ha dichiarato l'azzurro. Le risposte ottenute in gara sono state positive, fornendo indicazioni preziose per affinare ulteriormente la condizione in vista dei prossimi e imminenti appuntamenti nazionali, confermando l'efficacia del lavoro svolto.

Zazzeri, leader azzurro tra successi e nuove sfide

Al di là delle prestazioni individuali, Lorenzo Zazzeri si conferma un punto di riferimento per la nazionale italiana di nuoto.

In qualità di capitano della squadra ai recenti Mondiali di Singapore, ha avuto un ruolo chiave nella conquista della medaglia d’argento nella staffetta 4x100 stile libero. L’Italia ha concluso la manifestazione iridata con un bilancio di sette medaglie, due record europei e numerosi primati nazionali, consolidando la sua posizione tra le principali potenze mondiali del nuoto. Con un palmarès che include due medaglie olimpiche e cinque medaglie mondiali, Zazzeri ha già lo sguardo rivolto ai futuri obiettivi, tra cui le Olimpiadi di Los Angeles e gli Europei in vasca lunga a Parigi. Il suo percorso è caratterizzato da una incessante ricerca di miglioramento e dalla volontà di trasmettere ai giovani atleti l'importanza dell'impegno e della resilienza, valori fondamentali per il successo nello sport.