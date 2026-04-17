Oggi, venerdì 17 aprile, i Campionati Italiani Assoluti Primaverili di nuoto 2026 a Riccione vivono la loro quarta giornata, un appuntamento decisivo per i titoli tricolori e, soprattutto, per la qualificazione agli Europei di Parigi. La giornata vedrà i big azzurri impegnati in sessioni di eliminatorie al mattino e le finali in serata.

Programma e orari delle gare

La giornata è divisa in due sessioni. Le eliminatorie prenderanno il via alle ore 10:00. Le finali serali, anticipate alle ore 17:15 (invece delle consuete 18:00), includeranno diverse gare individuali e una staffetta femminile 4×200 stile libero.

Atleti in evidenza e obiettivi

Tra i protagonisti più attesi, Thomas Ceccon gareggerà nei 200 dorso, puntando alla qualificazione europea nonostante una forma non ottimale. Attenzione anche a Carlos D’Ambrosio nei 200 stile libero uomini, che cercherà di migliorare il suo record italiano, e a Sara Curtis, con lo stesso obiettivo nei 50 stile libero donne.

Il sistema di qualificazione europea

La posta in gioco è alta: il vincitore di ogni gara individuale staccherà il pass per gli Europei di Parigi (10-16 agosto). Ulteriori qualificazioni saranno possibili per chi eguaglierà o supererà il limite cronometrico stabilito dalla Federazione Italiana Nuoto (FIN), un meccanismo simile ai Trials americani.

Copertura mediatica dell'evento

Le finali serali saranno trasmesse in diretta televisiva su RaiSport HD e in streaming su RaiPlay. Per seguire l'intera giornata, comprese le sessioni mattutine e serali, sarà disponibile la diretta testuale di OA Sport.