Flavio Cobolli ha iniziato con successo il torneo ATP 500 di Monaco, accedendo ai quarti di finale dove affronterà il ceco Vit Kopriva. Il romano ha superato il belga Zizou Bergs con un netto 6-2, 6-3 in poco più di un'ora. La vittoria gli consente di proseguire il suo cammino sulla terra rossa.

Cobolli ha riflettuto sull'impatto di Jannik Sinner sul tennis italiano, affermando che Sinner alleggerisce la pressione sugli altri azzurri, poiché "vince un torneo quasi ogni settimana". I successi dell'altoatesino, ha sottolineato, hanno modificato le aspettative.

L'influenza di Sinner e le nuove aspettative

In un'intervista a Eurosport Germania, Cobolli ha evidenziato il rovescio della medaglia: raggiungere i quarti di finale di uno Slam è ormai "considerata una cosa normale" in Italia, il che è "un peccato." Pur esprimendo soddisfazione per i successi del movimento italiano — tra cui la triplice vittoria della Coppa Davis e il suo titolo ad Acapulco — ha sottolineato come tali traguardi abbiano alzato l'asticella delle aspettative, rendendo risultati di prestigio quasi ordinari.

Guardando al prossimo impegno, Cobolli si è detto fiducioso: "Sono cresciuto sulla terra, è lì che mi sento più comodo. Voglio sempre migliorare, come Jannik." La sfida contro Kopriva è un'occasione per consolidare la sua posizione nel circuito.

Il percorso di Cobolli a Monaco: la vittoria su Bergs

Il cammino di Flavio Cobolli a Monaco è stato finora caratterizzato da grande solidità al servizio. Si tratta del quindicesimo quarto di finale in carriera nel circuito maggiore. Cobolli ha commentato la sua prestazione, definendola "non semplice" ma evidenziando un miglioramento nel suo gioco. Ha concluso: "Dobbiamo continuare su questa strada… Ora penso ai quarti. È un buon risultato e mi piace giocare davanti al pubblico tedesco…"

Nonostante l'eliminazione di Luciano Darderi da parte di Vit Kopriva, Cobolli affronta i prossimi impegni con fiducia, forte del momento positivo e dell'esperienza sulla terra battuta.