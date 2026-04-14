Martedì 14 aprile 2026 si accende il sipario sulle gare di ritorno dei quarti di finale di Champions League, con due sfide che promettono emozioni e possibili ribaltamenti. L'attenzione è tutta puntata sul Liverpool, che ospita il Paris Saint-Germain ad Anfield, e sull'Atletico Madrid, impegnato contro il Barcellona. Entrambe le partite sono decisive per l'accesso alle semifinali: i Reds sono chiamati a una difficile rimonta dopo il 2-0 subito all'andata, mentre i colchoneros partono con un significativo vantaggio di due reti.

Liverpool-PSG: la sfida di Anfield

L'incontro tra Liverpool e Paris Saint-Germain si preannuncia particolarmente intenso e ricco di tensione. La squadra inglese, i Reds, si trova nella scomoda posizione di dover ribaltare il pesante 2-0 subito nella gara d'andata, un risultato che complica notevolmente il loro percorso verso le semifinali. Alla vigilia di questo cruciale ritorno ad Anfield, l'allenatore del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, ha espresso una chiara cautela, definendo la partita una “gara insidiosa”. Il tecnico spagnolo ha voluto sottolineare come “il calcio e le partite cambiano molto rapidamente”, evidenziando la necessità per la sua squadra di “essere concentrati perché si può subire un gol in un attimo”.

Per Luis Enrique, sarà importante “iniziare bene, ma non sarà la chiave del successo” per la qualificazione. Giocare nel leggendario stadio di Anfield rappresenta, a suo dire, una motivazione aggiuntiva per la sua formazione, anche perché il 2-0 dell'andata è considerato “risicato rispetto a quello che si è visto” nella prima sfida. Enrique ha inoltre evidenziato l'esperienza della sua squadra in questo genere di appuntamenti europei, dove la pressione è massima e ogni dettaglio può fare la differenza.

Achraf Hakimi, difensore del PSG e protagonista atteso in campo, ha rafforzato il concetto di prudenza e umiltà. Ha affermato che “non dobbiamo pensare a chi sia favorito, a questo livello è sempre 50-50”.

Hakimi ha insistito sull'importanza di “rimanere concentrati per tutto il match”, riconoscendo nel Liverpool “un avversario molto forte” e capace di mettere in difficoltà qualsiasi squadra, specialmente tra le mura amiche. La partita è fissata per le ore 21:00 e sarà trasmessa in diretta, promettendo uno spettacolo di alto livello calcistico.

Atletico Madrid-Barcellona: il vantaggio dei colchoneros

Parallelamente, l'Atletico Madrid si prepara ad affrontare il Barcellona con un notevole vantaggio di 2-0, conquistato nella gara d'andata. I colchoneros hanno saputo capitalizzare al meglio gli eventi del primo incontro, disputato al Camp Nou, mettendo una seria ipoteca sulla qualificazione alle semifinali.

La partita d'andata è stata segnata da un episodio chiave: l'espulsione di Cubarsí, che ha lasciato il Barcellona in dieci uomini per gran parte del match. L'Atletico ha poi concretizzato il proprio dominio grazie alle reti di Julián Álvarez, autore di un preciso gol su punizione, e di Sörloth, che ha raddoppiato nella ripresa. Questo risultato offre all'Atletico Madrid un margine rassicurante in vista del ritorno, ponendoli in una posizione di forza e permettendo loro di gestire la partita con maggiore serenità, pur mantenendo alta la concentrazione contro un avversario del calibro del Barcellona.