Javier Mascherano ha rassegnato le dimissioni da allenatore dell’Inter Miami, pochi mesi dopo aver guidato la squadra alla storica conquista del primo titolo MLS. Il club ha annunciato che la decisione è motivata da “ragioni personali” e coinvolge l’intero staff tecnico.

Il congedo di Mascherano e il ringraziamento del club

In una dichiarazione ufficiale, Mascherano ha motivato il suo congedo con “ragioni personali”, ringraziando il club per la fiducia, ogni dipendente per lo sforzo collettivo e, soprattutto, i giocatori per i “momenti indimenticabili”.

Ha aggiunto: “Porterò sempre con me il ricordo della nostra prima stella e, ovunque sarò, continuerò a fare il tifo per il club. Un grande abbraccio a tutti, grazie di tutto”.

Il proprietario dell'Inter Miami, Jorge Mas, ha espresso profonda gratitudine: “Javier resterà per sempre parte della storia del club e della famiglia Inter Miami, non solo per il titolo MLS e la storica partecipazione al Mondiale per Club, ma anche per l’esempio dato con dedizione e lavoro quotidiano”.

Il bilancio di una gestione vincente

Mascherano era arrivato all’Inter Miami prima della stagione 2025, con un’esperienza limitata al settore giovanile dell’Argentina. La sua gestione ha portato a una delle campagne più memorabili del club: ha conquistato il titolo MLS e la Eastern Conference, stabilendo un record di 101 gol tra regular season e playoff.

Ha inoltre guidato l'Inter Miami a una storica partecipazione al Mondiale per Club, dove è stata la prima squadra MLS a raggiungere i turni a eliminazione diretta e a battere una formazione europea.

Con le sue dimissioni, anche lo staff che lo aveva accompagnato lascerà il club. La dirigenza ha nominato Guillermo Hoyos, attuale direttore sportivo, come allenatore ad interim. Alberto Marrero, Chief Soccer Officer, subentrerà a Hoyos come direttore sportivo, assicurando continuità.

La situazione attuale e le prospettive future

La decisione di Mascherano ha sorpreso l'ambiente sportivo, visti i recenti successi e la fiducia del club. La stagione 2026 ha visto l’Inter Miami con risultati altalenanti: tre vittorie, tre pareggi e una sconfitta.

Tra le delusioni, l’eliminazione dalla Concacaf Champions Cup per mano del Nashville SC. L’inaugurazione del nuovo Nu Stadium ha coinciso con due pareggi nelle prime partite casalinghe, non portando i risultati sperati.

Il nuovo allenatore ad interim, Guillermo Hoyos, vanta una lunga carriera da giocatore e allenatore in Sudamerica, Europa e nel settore giovanile del Barcellona. All’interno dell’Inter Miami, Hoyos ha già ricoperto un ruolo chiave come responsabile dello sviluppo professionale, suggerendo una profonda conoscenza delle dinamiche interne e del potenziale della squadra. La sua nomina mira a stabilizzare il team e a proseguire il percorso di crescita.