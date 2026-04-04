Sabato 4 aprile si disputa la trentacinquesima edizione del Gran Premio Indurain 2026, classica spagnola dedicata al campione iberico dal 1999. L'evento in Navarra promette spettacolo con un percorso selettivo e tanti pretendenti. Senza un favorito netto, dopo la vittoria di Thibau Nys l'anno scorso, la gara si preannuncia ricca di colpi di scena.

Il Percorso: salite decisive

Il tracciato di 203,9 chilometri, con partenza e arrivo a Estella-Lizarra, è impegnativo. Dopo una fase iniziale agevole, i corridori affronteranno l'Alto de Ibarra (550 metri al 9,8% di pendenza media), l'Alto de Irache (3,3 km al 4%), l'Alto de Eraul (3,9 km al 5,1%, da percorrere due volte) e l'Alto de Lezaun (3,9 km al 5,5%).

Tre passaggi sull'Alto de Ibarra nel finale saranno cruciali per la vittoria.

Scaroni guida le speranze italiane

Tra i protagonisti spicca Christian Scaroni (XDS Astana Team), in ottima forma stagionale. Scaroni cercherà di sfruttare le sue doti in salita per fare selezione e riportare il tricolore sul podio, a diciannove anni dall'ultimo successo italiano. Occhi puntati anche su Antonio Tiberi, già brillante. La concorrenza straniera è rappresentata da Pello Bilbao (Bahrain-Victorious) e Marc Soler (UAE Team Emirates), entrambi candidati al successo.

Dove seguire il GP Indurain 2026

La diretta tv del GP Indurain 2026 non è prevista. La gara sarà disponibile in diretta streaming gratuita su Rai Play Sport 1 dalle 15:30.

Per gli abbonati, la corsa sarà trasmessa anche su Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 2 e DAZN. Una diretta testuale offrirà aggiornamenti costanti.

Il Gran Premio Indurain è un appuntamento imperdibile del calendario primaverile. La sfida è aperta, con gli italiani decisi a rompere il lungo digiuno e i rivali stranieri pronti a difendere la supremazia sulle strade della Navarra.