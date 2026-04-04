Sabato 4 aprile si prospetta una giornata eccezionalmente ricca di eventi sportivi, con un palinsesto televisivo e streaming che accontenterà ogni appassionato. Dal calcio, con le sue sfide nazionali e internazionali, al tennis, al ciclismo e al rugby, l'offerta è vasta e promette emozioni in diretta per tutto il giorno, garantendo agli spettatori numerose possibilità di seguire le proprie passioni.

Il calcio si conferma protagonista assoluto, con un'ampia selezione di incontri. In Serie A, l'attenzione sarà puntata sulla sfida tra Sassuolo e Cagliari, in programma alle ore 15.00 e disponibile in diretta streaming.

La Serie C offre diverse partite interessanti, tra cui Pro Vercelli-Inter U23 e Siracusa-Atalanta U23, visibili su varie piattaforme televisive e digitali. Anche il calcio femminile avrà il suo spazio con due match di Serie A: Fiorentina-Juventus e Napoli-Genoa, entrambi in streaming, oltre a Inter-Lazio alle 15.00.

Oltre il Calcio: Tennis, Ciclismo e Altre Discipline

Oltre al dominio calcistico, la giornata è costellata di appuntamenti imperdibili per gli amanti di altri sport. Il tennis vedrà le semifinali dei tornei ATP 250 di Bucarest, Marrakech (con la partecipazione di Luciano Darderi) e Houston, affiancate dalle semifinali WTA 500 di Charleston e WTA 250 di Bogotà. Gli appassionati di ciclismo potranno seguire il GP Miguel Indurain e la NXT Classic.

Per il rugby, spicca l'impegno della Benetton negli ottavi di finale della Challenge Cup, insieme ad altri incontri di rilievo della Serie A italiana.

Il programma sportivo si arricchisce ulteriormente con le finali dei Mondiali di curling maschile, le battute conclusive della Coppa del Mondo di sci alpinismo, i Mondiali giovanili di scherma e il Trofeo Princesa Sofia di vela. Non mancheranno, inoltre, eventi dedicati a basket, pallanuoto, pallamano e snooker, confermando una giornata sportiva estremamente variegata e capace di soddisfare ogni gusto.

Orari e Modalità di Visione

Gli eventi sono distribuiti lungo l'intero arco della giornata, con inizio dalle prime ore del mattino con la World Cup di tennistavolo da Macao, fino alle semifinali serali di tennis a Houston.

Le modalità di visione variano in base alla disciplina e alla competizione: numerosi incontri di calcio e tennis saranno disponibili sia in diretta TV che in streaming su piattaforme dedicate come Sky Sport, DAZN, NOW, Tennis Tv e Discovery Plus. È importante notare che alcuni eventi, come il Trofeo Princesa Sofia di vela o la NXT Classic di ciclismo, non prevedono una copertura televisiva o in streaming.

Il Calcio Internazionale in Diretta

Il calcio internazionale aggiunge un ulteriore livello di interesse al palinsesto. La giornata propone incontri della Liga spagnola, tra cui Real Sociedad-Levante, trasmessi in diretta streaming, e partite della Zweite Bundesliga tedesca e della FA Cup inglese.

Gli appassionati avranno così la possibilità di seguire le proprie squadre e atleti preferiti attraverso un'ampia offerta di canali sportivi e piattaforme digitali, garantendo una copertura completa degli eventi più attesi del sabato 4 aprile.