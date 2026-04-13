La seconda giornata dei Campionati Mondiali Junior di taekwondo 2026, in corso presso il Martial Arts Sports Complex di Tashkent, si è conclusa senza medaglie per la delegazione italiana. Gli atleti azzurri, impegnati nella rassegna iridata giovanile riservata ai nati tra il 2009 e il 2011, non sono riusciti a superare la fase delle semifinali, lasciando il medagliere nazionale ancora a secco.

Tra le prestazioni più significative della giornata spicca quella di Clio Sottile, giovane atleta siciliana classe 2010. Nella categoria -55 kg, Sottile ha dimostrato grande talento e determinazione, raggiungendo i quarti di finale.

Il suo percorso è stato caratterizzato da tre vittorie consecutive, ottenute senza perdere alcun round, a testimonianza di una preparazione eccellente. L'avventura di Clio si è interrotta contro la russa Aminat Ramazanova, che l'ha sconfitta per 2-0, con parziali di 4-5 e 0-2. Nonostante l'eliminazione, la prova di Sottile ha confermato il suo indiscusso valore, già evidenziato dal bronzo conquistato agli Europei Cadetti di due anni fa.

Le prove degli altri azzurri a Tashkent

Nella stessa categoria dei -55 kg maschili, Abderrahman Touiar ha superato il primo turno, ma la sua corsa si è fermata ai sedicesimi di finale. È stato sconfitto dal kazako Islam Medetbay, che ha poi conquistato una medaglia di bronzo, al termine di un incontro molto equilibrato e combattuto.

Per quanto riguarda Nicolò Sevagian, impegnato nella categoria -48 kg, il suo cammino si è concluso al primo turno. È stato battuto dal britannico Fabio Carvalho in due round, ma con uno scarto minimo, a dimostrazione della competitività della gara.

Nonostante l'assenza di medaglie finora, la spedizione italiana guarda con fiducia ai prossimi giorni di gara. Altri atleti azzurri sono pronti a scendere sul tatami per cercare di sbloccare il medagliere. Tra questi figurano Noemi Carboni (nella categoria -42 kg), Gianfilippo Bellino (-45 kg), Gabriele Rosato (-73 kg) e Maja Molin (+68 kg), che rappresenteranno l'Italia nella prestigiosa competizione iridata.

Un'edizione da record e il contesto internazionale del Taekwondo

L'edizione 2026 dei Mondiali Junior di taekwondo si distingue per un numero record di partecipanti. Ben 986 atleti, provenienti da 115 Paesi, sono iscritti all'evento, a cui si aggiungono il World Taekwondo Refugee Team e la rappresentativa World Taekwondo. Le gare, che si svolgono dal 12 al 17 aprile, sono articolate in venti categorie di peso, dieci maschili e dieci femminili. La delegazione italiana è presente con una squadra completa, con atleti impegnati in tutte le giornate della competizione.

L'atmosfera dell'evento è stata anticipata da un suggestivo flash mob nella piazza principale del villaggio olimpico. L'iniziativa ha coinvolto oltre duemila giovani praticanti e il World Taekwondo Performance Team, offrendo uno spettacolo vibrante di calci, poomsae e coreografie sincronizzate.

Questo evento ha sottolineato la vitalità e la crescita della disciplina a livello globale, con l'Italia che si conferma protagonista non solo per le prestazioni in gara, ma anche per lo spirito di partecipazione e la promozione attiva dello sport.