Flavio Cobolli ha centrato un importante traguardo, conquistando l’accesso alle semifinali dell’ATP 500 di Monaco di Baviera. Il tennista romano si è imposto con un netto 6-3, 6-2 sul ceco Vit Kopriva, dimostrando una solida performance sui campi in terra rossa del MTTC Iphitos. Questo successo lo proietta verso un confronto di altissimo livello contro il padrone di casa Alexander Zverev, numero tre del mondo e campione uscente del torneo.

Zverev, dal canto suo, ha dovuto faticare per avere la meglio sull’argentino Francisco Cerundolo, superandolo in tre set con il punteggio di 5-7, 6-0, 6-2.

La sua rimonta, dopo aver perso il primo parziale, ha evidenziato la sua determinazione e il suo status di protagonista indiscusso della competizione.

Parallelamente, un altro quarto di finale ha visto l'eliminazione di Joao Fonseca. Il giovane brasiliano è stato sconfitto dall'americano Ben Shelton, che ha prevalso con un punteggio di 6-3, 3-6, 6-3. La gestione efficace del servizio si è rivelata l'arma vincente per Shelton, numero sei del ranking mondiale, che ha saputo sfruttare al meglio le proprie doti per superare la resistenza di Fonseca.

Cobolli vs Zverev: la sfida per la finale

Il percorso di Flavio Cobolli, attuale numero sedici del mondo e quarta testa di serie del torneo, è stato finora impeccabile.

Dopo aver rispettato i pronostici e dominato il match contro Kopriva, chiudendo con un doppio 6-3, il tennista italiano si prepara ad affrontare la sua prova più ardua. Alexander Zverev, forte del suo ranking e della sua esperienza, rappresenta un ostacolo significativo, ma Cobolli cercherà di replicare le sue migliori prestazioni per ambire alla finale.

La partita tra Zverev e Cerundolo ha mostrato la capacità del tedesco di reagire sotto pressione. Dopo un inizio incerto, il campione uscente ha ingranato la marcia, lasciando solo due game all'avversario nei successivi due set, con un parziale di 6-0, 6-2 che ha sigillato la sua vittoria e l'accesso alla semifinale casalinga.

Shelton avanza, Fonseca si ferma ai quarti

Nel confronto tra Ben Shelton e Joao Fonseca, la qualità del servizio è stata l'elemento discriminante. Shelton, con la sua potenza e precisione, ha saputo imporre il proprio gioco nei momenti cruciali, nonostante la buona prova di Fonseca. Il giovane brasiliano, pur mostrando talento e resistenza, non è riuscito a contrastare l’efficacia dell’avversario, che ha saputo capitalizzare i punti decisivi per chiudere l'incontro.

L'ATP 500 di Monaco di Baviera, in corso dal 13 al 19 aprile 2026, continua a regalare emozioni e sfide di alto livello. I campi in terra rossa del MTTC Iphitos sono il palcoscenico di incontri avvincenti, dove i migliori tennisti si contendono il prestigioso titolo. Le semifinali promettono spettacolo, con Cobolli e Zverev pronti a darsi battaglia e Shelton in attesa di conoscere il suo prossimo avversario.