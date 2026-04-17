Il Masters 1000 di Madrid 2026, in programma dal 22 aprile al 3 maggio, sarà un'edizione profondamente rivoluzionata. L'annuncio dei forfait di Carlos Alcaraz e Novak Djokovic ha infatti modificato radicalmente lo scenario del torneo sulla terra battuta della Caja Mágica. L'assenza del numero due e del numero quattro del ranking mondiale altera significativamente la composizione delle teste di serie e, di conseguenza, gli incroci del sorteggio del tabellone principale.

In questo nuovo contesto, Jannik Sinner, la cui partecipazione rimane ancora incerta, si posizionerebbe come la prima testa di serie del torneo madrileno.

Alle sue spalle, il tedesco Alexander Zverev sarebbe la seconda testa di serie, mentre il canadese Felix Auger-Aliassime occuperebbe la terza posizione. L'attuale quarta testa di serie, lo statunitense Taylor Fritz, potrebbe essere superato dal connazionale Ben Shelton qualora quest'ultimo raggiungesse la finale dell'ATP 500 di Monaco di Baviera, dove è atteso in semifinale dallo slovacco Alex Molcan.

Nuovi scenari nel tabellone

La situazione aggiornata del tabellone vede già certi di un posto tra le teste di serie dalla quinta all'ottava posizione l'australiano Alex De Minaur, l'italiano Lorenzo Musetti e il russo Daniil Medvedev. Per Sinner, in caso di effettiva partecipazione, si delineerebbe un percorso che eviterebbe l'incrocio con Zverev prima di una ipotetica finale, considerando le tre vittorie consecutive dell'azzurro in semifinale negli ultimi Masters 1000.

Anche Auger-Aliassime beneficerebbe di questa nuova configurazione, evitando il numero uno del mondo almeno fino a un potenziale penultimo atto. Un derby azzurro tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti potrebbe invece profilarsi già ai quarti di finale.

Le motivazioni dei forfait

Il forfait di Carlos Alcaraz è dovuto a un infortunio all'avambraccio, una lesione che lo stesso tennista ha definito 'un po’ più seria di quanto tutti ci aspettassimo'. Il giovane spagnolo ha espresso il suo profondo dispiacere per l'assenza: 'Madrid è casa, uno dei luoghi più speciali del calendario per me, e per questo mi fa molto male non poter giocare qui per il secondo anno consecutivo. Mi fa male soprattutto non poter essere davanti alla mia gente, in un torneo così speciale.

Grazie per l’affetto di sempre e spero di rivedervi presto'.

La decisione di Alcaraz è stata influenzata anche dalla vicinanza del Roland Garros, il secondo Slam stagionale, rendendo questa la seconda assenza consecutiva per il campione spagnolo al Masters 1000 di Madrid. Anche Novak Djokovic ha optato per il ritiro, contribuendo a un rimescolamento generale delle gerarchie e aprendo la porta a possibili sorprese nel corso del torneo. Tutte le attenzioni si concentrano ora su Jannik Sinner: la sua presenza sulla terra battuta madrilena rimane in bilico, anche in virtù della sua nota preferenza per il Masters 1000 di Roma, considerato un appuntamento cruciale prima di affrontare il Roland Garros.