Si è conclusa la giornata dei quarti di finale all’ATP 500 di Barcellona, appuntamento sulla terra rossa europea. Il tabellone ha definito le semifinali; l’italiano Lorenzo Musetti è uscito di scena, eliminato dal francese Arthur Fils con il punteggio di 6-3 6-4. Fils, tornato protagonista dopo un periodo di stop, affronterà in semifinale lo spagnolo Rafael Jodar, un giovane talento che si è imposto contro il britannico Cameron Norrie, superato 6-3 6-2.

Il diciannovenne madrileno Rafael Jodar ha confermato il suo ottimo momento di forma, gestendo la pressione e dominando un avversario solitamente ostico.

Il successo contro Norrie lo proietta tra i protagonisti, attirando l'attenzione.

Rublev e la sorpresa Medjedovic in semifinale

Nella parte alta del tabellone, Andrey Rublev ha confermato il suo valore superando il ceco Tomas Machac con il punteggio di 6-4 6-3. Per il russo è la terza semifinale stagionale, un risultato di solida prestazione. Rublev, che non si era mai spinto così avanti nelle precedenti edizioni del torneo catalano, si candida ora tra i favoriti.

La vera sorpresa dei quarti è rappresentata dal serbo Hamad Medjedovic, capace di imporsi sul portoghese Nuno Borges per 7-6(6) 6-2. Medjedovic, proveniente dalle qualificazioni, ha dimostrato grande solidità mentale e tecnica, consolidandosi come una delle rivelazioni del torneo.

Il suo percorso, che lo ha visto eliminare anche Alex de Miñaur, lo proietta tra i migliori quattro, puntando alla top 50 mondiale.

Le sfide decisive del torneo catalano

Il torneo di Barcellona, noto anche come Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó, si conferma un palcoscenico ideale per l’emergere di giovani talenti e per il rilancio sulla scena internazionale. Le semifinali, in programma sabato, vedranno opposti Jodar a Fils e Rublev a Medjedovic, promettendo spettacolo e nuove conferme in questa avvincente stagione.