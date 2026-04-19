La Nazionale italiana di cricket femminile ha subito una netta sconfitta a Kigali, in Ruanda, nella prima edizione del Challenge Trophy. Le azzurre hanno ceduto al Nepal, che si è imposto con un punteggio di 112/8 (20.0) contro i 62 (18.4) dell'Italia, dominando l'incontro con un margine di cinquanta runs.

L'andamento della partita

Il match, disputato il 19 aprile 2026 al Gahanga B Ground, ha visto il Nepal vincere il sorteggio e scegliere di battere. Le giocatrici nepalesi hanno mostrato una solida performance offensiva, completando i venti overs regolamentari e totalizzando 112 runs con otto wickets caduti (run rate di 5,60).

Nel secondo innings, l'attacco dell'Italia si è rivelato meno incisivo. I wickets delle azzurre sono caduti rapidamente, impedendo un punteggio competitivo. Il divario è cresciuto, portando allo stop anticipato dell'Italia dopo 18,4 overs, con un totale di 62 runs (run rate di 3,32). La superiorità del Nepal è stata evidente, culminando in una vittoria per cinquanta runs.

Il Challenge Trophy: contesto e partecipanti

Questa sfida si inserisce nel quadro dell'ICC Women’s T20I Challenge Trophy, un torneo Twenty20 International (T20I) che rappresenta la prima edizione. L'evento si sta svolgendo a Kigali, in Ruanda, dal 18 aprile al 1° maggio 2026, e vede la partecipazione di cinque squadre, ciascuna in rappresentanza di una diversa regione ICC.

Le nazioni partecipanti includono l'Italia (Europa), il Nepal (Asia), il Ruanda (Africa), gli Stati Uniti (Americhe) e Vanuatu (East Asia-Pacific). Questa sconfitta rappresenta un momento di riflessione per la squadra italiana nell'importante appuntamento internazionale.