Remco Evenepoel ha scritto una nuova pagina della sua carriera, conquistando la Amstel Gold Race 2026. Il fuoriclasse belga si è imposto in una volata a due contro Mattias Skjelmose, aggiudicandosi il suo primo successo nella prestigiosa Classica della Birra. La gara, caratterizzata da trentatré muri e un percorso estremamente selettivo, ha visto il belga lanciare uno sprint di forza, superando il danese negli ultimi metri. La corsa ha vissuto momenti di grande intensità: dopo l’ultima ascesa al Cauberg, non decisiva per la selezione finale, Evenepoel e Skjelmose sono rimasti soli.

Il testa a testa si è risolto sul traguardo, dove Evenepoel ha tagliato la linea in 5 ore, 59 minuti e 40 secondi, con Skjelmose a un solo secondo. La dinamica della fuga ha visto i due protagonisti prendere il largo dal gruppo principale insieme a Romain Grégoire a circa quaranta chilometri dall’arrivo. Grégoire è stato poi staccato sul penultimo passaggio del Cauberg, lasciando Evenepoel e Skjelmose a incrementare il loro vantaggio fino a un minuto e mezzo sull'ultima ascesa, prima dello sprint decisivo del belga.

Podio e la sorpresa Marco Frigo

Sul terzo gradino del podio è salito il francese Benoît Cosnefroy, che ha regolato un gruppetto di otto corridori giunto con un ritardo di 1 minuto e 59 secondi.

Cosnefroy ha preceduto il connazionale Romain Grégoire, il belga Emiel Verstrynge e lo svizzero Mauro Schmid. L'Italia festeggia l'ottima decima piazza di Marco Frigo, che ha regalato una significativa soddisfazione al ciclismo azzurro in una delle classiche più impegnative del calendario internazionale.

Ordine d'arrivo Amstel Gold Race 2026