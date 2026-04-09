Nel panorama del beach volley italiano, Davide Borraccino emerge come figura in rapida ascesa. Dopo esperienze nella pallanuoto e pallavolo indoor, ha scoperto il beach volley in età avanzata, compiendo rapidamente passi significativi. Negli ultimi mesi, la sua carriera ha visto un'accelerazione grazie all'opportunità di giocare al fianco del campione Daniele Lupo, ottenendo risultati rilevanti nel Campionato Italiano. Queste performance hanno attirato l'attenzione dello staff azzurro, guidato da Paolo Nicolai, culminando nella chiamata in Nazionale.

Per Borraccino, questa convocazione rappresenta un punto di svolta, con l'esordio internazionale che potrebbe concretizzarsi a breve, in coppia con Marco Viscovich.

Un percorso sportivo atipico

La carriera di Borraccino ha avuto inizio nella pallanuoto, per poi proseguire nella pallavolo indoor. Solo in un secondo momento si è avvicinato al beach volley, disciplina in cui ha dimostrato talento e rapida progressione. La sua abilità è emersa chiaramente affiancando Daniele Lupo, vicecampione olimpico, in diverse tappe del Campionato Italiano. Questa collaborazione si è rivelata fondamentale, portando a importanti risultati e consolidando la sua posizione tra i prospetti più interessanti del circuito nazionale.

La chiamata in Nazionale e le prospettive

Le eccellenti prestazioni al fianco di Lupo hanno convinto lo staff tecnico della Nazionale italiana, guidato da Paolo Nicolai, a convocare Davide Borraccino. Questa chiamata in azzurro segna un momento cruciale, aprendo le porte a un potenziale esordio internazionale nei prossimi mesi, con Marco Viscovich come compagno di squadra. In questo periodo, Borraccino è stato protagonista di Beach Zone, il magazine dedicato al beach volley, raccontando, ospite di Simona Bastiani, Cindy Lee Fezzi ed Enrico Spada, il suo passato, presente e futuro.

I successi nel Campionato Italiano

Nel Campionato Italiano, Davide Borraccino si è distinto per prestazioni notevoli, che lo hanno portato a occupare la quindicesima posizione nella classifica assoluta.

Tra i suoi successi spicca il primo posto nella tappa Gold di Modica (1º agosto 2025) e un prestigioso terzo posto nella finale assoluta di Bellaria-Igea Marina (5 settembre 2025). A questi risultati si aggiungono altri piazzamenti di rilievo in tappe del 2025, tra cui Vasto e Termoli, che testimoniano la sua costante crescita e la capacità di competere ad alti livelli nel circuito nazionale di beach volley.