Il campione olimpico Massimo Stano si prepara al suo atteso ritorno ai Mondiali a squadre di marcia, in programma domenica 12 aprile a Brasilia. Dopo dieci mesi di stop per infortunio, l'atleta pugliese debutterà nella nuova distanza della maratona di marcia (42,195 km), prova non inclusa nei Giochi di Los Angeles 2028.

Stano, oro nella 20 km a Tokyo 2020 e vincitore della 35 km ai Mondiali 2022 (record mondiale), ha espresso curiosità per la maratona. Ha dichiarato che i "soli" sette chilometri in più rispetto alla "trentacinque" richiederanno nuove dinamiche, affidandosi all'istinto per "leggere le gare".

L'ultimo impegno risale a quasi un anno fa, dopo il record sui 35 km e gare sui 20 km a La Coruna e 5000 metri a Foligno, prima dello stop fisico.

Il recupero e le ambizioni di Stano

Il rientro non è stato semplice. Stano, fermo da dieci mesi per un infortunio al bicipite femorale sinistro che gli ha impedito i Mondiali di Tokyo, ha dovuto "resettare tutto, ripartire da zero". La preparazione è stata interrotta da "piccoli problemi". Pur non al 100%, si dichiara in "discreta forma" e determinato a contribuire alla squadra. Ha superato fastidi a gamba destra, ginocchio e cavo popliteo. Le sue aspettative sono moderate; definirà la strategia con il coach Patrick Parcesepe. Stano è curioso di confrontarsi con avversari di calibro, come il bronzo mondiale giapponese Hayato Katsuki, per "dare il… massimo!".

La squadra azzurra a Brasilia

Massimo Stano è tra i venticinque atleti convocati per i Mondiali a squadre di Brasilia. La formazione azzurra include Francesco Fortunato (neoprimatista mondiale 5000 indoor, mezza maratona) e i campioni italiani assoluti Riccardo Orsoni, Andrea Agrusti e Sofia Fiorini. Gli under 20 gareggeranno sui 10 chilometri. La compagine italiana, competitiva e motivata, è pronta a misurarsi con i migliori specialisti in questa manifestazione che segna un'evoluzione nelle distanze della marcia.