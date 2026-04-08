Il mondo del basket europeo piange la scomparsa di Dusko Vujosevic, figura iconica e tra le più rappresentative della scuola ex jugoslava degli allenatori. Il tecnico montenegrino si è spento a Belgrado all’età di 67 anni, lasciando un’eredità indelebile nel panorama cestistico. Il suo nome è indissolubilmente legato al Partizan Belgrado, club con cui ha costruito un rapporto profondo e duraturo, segnando la storia della pallacanestro continentale. Nato nel 1959 a Titograd (oggi Podgorica, Montenegro), Vujosevic ha sempre rimarcato il suo forte legame con la terra natale.

La carriera di Vujosevic iniziò nel 1976, a diciassette anni, nello staff delle giovanili del Partizan. Dopo esperienze in altri club, tornò al Partizan come assistente di Vladislav Lucic. Nella stagione 1986-1987, guidò la prima squadra dopo l’esonero di Vucic: il vicepresidente Dragan Kicanovic gli affidò una formazione con talenti come Zarko Paspalj e Vlade Divac. La scelta fu vincente: il Partizan conquistò il titolo jugoslavo con un allenatore di soli ventotto anni. Vujosevic rimase fino al 1989, per poi tornare più volte sulla panchina bianconera, consolidando il suo status di leggenda.

Un percorso internazionale e i successi con il Partizan

Con la disgregazione della Jugoslavia, Vujosevic cercò nuove sfide all’estero.

In Italia, allenò il Brescia in Serie B per tre stagioni, con una promozione e una retrocessione. Successivamente, guidò l’Olimpia Pistoia in Serie A1, portando il club toscano ai quarti di finale nel 1995-1996 e agli ottavi nella stagione successiva, raggiungendo anche gli ottavi di Coppa Korac. L’esperienza a Pesaro fu meno fortunata, con una partenza difficile che portò all’esonero e alla retrocessione della squadra marchigiana.

Il suo ritorno al Partizan nel 2001 segnò l’inizio di un decennio di trionfi: nove campionati consecutivi, quattro titoli di Lega Adriatica e, soprattutto, l’approdo alle Final Four di Eurolega nella stagione 2009-2010, un’impresa memorabile dell’era post-FIBA. In seguito, Vujosevic guidò anche il CSKA Mosca, il Limoges (Francia), l’U-BT Cluj-Napoca (Romania) e lo Studentski centar.

Nel corso della sua prestigiosa carriera, allenò anche le nazionali di Jugoslavia, Serbia e Montenegro, Montenegro e Bosnia-Erzegovina, dimostrando versatilità e capacità di adattamento.

L'eredità di un maestro e il ricordo del Partizan

La notizia della morte di Vujosevic è stata confermata dalla famiglia e dal Partizan Belgrado, che ha espresso profondo cordoglio dopo il peggioramento delle condizioni di salute dell’allenatore, ricoverato per problemi cardiaci e polmonari. Il club serbo ha ricordato il suo maestro ineguagliabile con parole toccanti: “Questo ineguagliabile allenatore e maestro, che prima di tutto rendeva i suoi giocatori persone migliori e poi giocatori migliori, è deceduto l’8 aprile 2026 a Belgrado”.

Nel corso della sua straordinaria carriera, Vujosevic ha conquistato con il Partizan un palmarès invidiabile: dodici titoli nazionali, cinque titoli della regione ABA, cinque coppe nazionali, la Coppa Korac e ha raggiunto due volte le Final Four dell’Eurolega. Ha forgiato e allenato numerosi talenti che hanno lasciato il segno nel basket internazionale, tra cui Lester 'Bo' McCalebb, Vladimir Lucic, Jan Vesely, Aleks Maric, Nikola Pekovic e Bogdan Bogdanovic, quest'ultimo attualmente giocatore dei Los Angeles Clippers nella NBA. Il suo contributo alla crescita del basket europeo e la capacità di valorizzare giovani promesse resteranno un esempio e una fonte d'ispirazione per le generazioni future di allenatori e giocatori.