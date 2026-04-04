Oggi, sabato 4 aprile 2026, la cittadina navarra di Estella-Lizarra ospita la 69ª edizione del GP Indurain, una classica spagnola di ciclismo dedicata al leggendario Miguel Indurain. La corsa, con partenza e arrivo nella stessa località, si sviluppa su un tracciato di circa 204 km, identico a quello dell'anno precedente, e si preannuncia altamente selettiva grazie alle sue numerose salite brevi e ripide, capaci di accendere la competizione fin dalle prime battute.

Il percorso impegnativo e le salite chiave

Il tracciato del GP Indurain 2026 è stato disegnato per mettere alla prova la resistenza e le doti di scalatore dei partecipanti.

La prima fase della gara include l'Alto de Ibarra (550 metri con una pendenza media del 9,8%) e l'Alto de Irache (3,3 km al 4%), con un primo passaggio sulla linea del traguardo già nelle fasi iniziali. La corsa entra nel vivo a circa 105 km dall'arrivo, quando i ciclisti affrontano l'Alto de Eraul (3,9 km al 5,2%), seguito dall'Alto de Muru (1,6 km al 4%) e da un secondo transito sull'Alto de Ibarra.

Successivamente, il percorso si arricchisce con l'Embalse de Alloz (1,2 km al 6,2%), l'Alto de Arradia (2,5 km al 4,7%) e l'Alto Guirguillano (2,8 km al 5,7%), quest'ultimo a circa 65,5 km dal traguardo. Seguono l'Alto de Lezaun (3,9 km al 5,5%), un nuovo passaggio su Muru e Ibarra, che precede il terzo transito sull'arrivo.

L'ultimo giro, di 28 km, ricalca la fase centrale della gara, riproponendo le ascese di Eraul, Muru e Ibarra, con l'ultimo strappo decisivo a soli 5,5 km dal traguardo, promettendo un finale al cardiopalma.

I protagonisti attesi e i favoriti alla vittoria

Tra i ciclisti più attesi al via, spicca Christian Scaroni (XDS Astana Team), che arriva a questa edizione del GP Indurain forte di tre vittorie stagionali e con caratteristiche ideali per un percorso così tecnico. Il suo compagno di squadra, Diego Ulissi, dotato di eccellenti qualità in salita e in volata, potrebbe assumere il ruolo di capitano in caso di difficoltà per Scaroni. La Bahrain Victorious schiera una coppia di alto livello con Antonio Tiberi e Pello Bilbao: Tiberi ha mostrato buone doti a inizio stagione, nonostante una prestazione sottotono alla Tirreno-Adriatico, mentre Bilbao, pur non al culmine della forma, resta un avversario temibile grazie alle sue abilità in discesa e nello sprint.

Altri nomi da tenere d'occhio per la vittoria includono Marc Hirschi (Tudor Pro Cycling Team), in cerca di riscatto dopo un periodo complesso, George Bennett (NSN Cycling Team), Ion Izagirre (Cofidis), Igor Arrieta (UAE Team Emirates – XRG), Javier Romo (Movistar Team) e l'italiano Andrea Bagioli (Lidl-Trek), tutti pronti a giocarsi le proprie carte su questo tracciato impegnativo.

Contesto e rilevanza nel calendario internazionale

Il via ufficiale del GP Indurain è fissato per le ore 12.00. Giunta alla sua 69ª edizione, la corsa mantiene il medesimo percorso che l'anno precedente vide trionfare Thibau Nys. L'altimetria impegnativa e le salite ripetute rendono la gara aperta a molteplici scenari tattici, favorendo sia i puncheurs che gli scalatori esplosivi, pronti a fare la differenza sui tratti più duri.

Il GP Miguel Induráin è un appuntamento di rilievo nel calendario UCI ProSeries 2026, la seconda categoria mondiale dopo il prestigioso World Tour. La sua collocazione il 4 aprile, come confermato dal calendario ufficiale, ne sottolinea l'importanza come prova di preparazione cruciale in vista delle classiche delle Ardenne, confermando la sua reputazione di gara dura e selettiva nel panorama ciclistico internazionale.