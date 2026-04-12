Il 12 aprile 2026, al Palacio de Deportes Carolina Marín di Huelva, in Spagna, si sono concluse le finali dei Campionati Europei individuali di badminton. La 32ª edizione della rassegna continentale, svoltasi dal 6 al 12 aprile, ha visto il trionfo nel singolare del francese Christo Popov e della scozzese Kirsty Gilmour.

Il trionfo di Christo Popov nel singolare maschile

Nel singolare maschile, il francese Christo Popov, testa di serie numero due, ha confermato il suo eccellente stato di forma e il suo dominio continentale. Ha sconfitto il danese Anders Antonsen, primo del seeding, con il punteggio di 21-12, 21-19 in 52 minuti.

Popov ha controllato il primo set con autorevolezza. Nel secondo, pur in equilibrio, ha trovato lo spunto decisivo nel finale, dimostrando grande calma e determinazione nei momenti chiave del match.

Kirsty Gilmour conquista il titolo femminile

Un successo altrettanto significativo è arrivato nel singolare femminile, dove la scozzese Kirsty Gilmour, quinta testa di serie, ha finalmente conquistato il titolo europeo. Alla sua quinta finale continentale, Gilmour ha superato la danese Line Højmark Kjaersfeldt, prima del seeding, con un doppio 21-17, 21-15 in 47 minuti. Nel primo set, Gilmour ha preso un piccolo vantaggio e lo ha gestito con maestria fino alla fine. Nel secondo parziale, ha allungato subito, controllando agevolmente il gioco fino al traguardo, coronando un percorso di grande tenacia.

Successo inglese nel doppio maschile

Il torneo ha visto anche l'affermazione della coppia inglese formata da Ben Lane e Sean Vendy nel doppio maschile. I secondi del seeding hanno avuto la meglio sui fratelli francesi Christo e Toma Junior Popov, terzi del seeding, con il punteggio di 21-15, 21-16. La partita, durata 36 minuti, ha evidenziato la superiorità della coppia inglese, aggiungendo un altro tassello importante a questi Campionati Europei.