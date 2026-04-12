La semifinale dei playoff di Superlega maschile di volley tra Sir Susa Vim Perugia e Gas Sales Bluenergy Piacenza giunge al suo momento cruciale con Gara 3, che si disputerà al PalaBarton. Con un vantaggio di due a zero nella serie, Perugia ha la prima, decisiva, occasione per assicurarsi la qualificazione alla finale scudetto di fronte al proprio pubblico. La formazione guidata da Lorenzetti ha mostrato una superiorità complessiva nelle prime due sfide, ma i successi sono stati costruiti soprattutto sulla capacità di fare la differenza nei momenti chiave dei set.

Nelle gare precedenti, la squadra umbra ha saputo elevare il proprio livello nei finali di set, sfruttando con grande efficacia il servizio aggressivo e una fase di contrattacco ben orchestrata. L’attacco, guidato da Ben Tara e supportato da Plotnytskyi e Semeniuk, ha fornito a Giannelli soluzioni sempre affidabili, anche nelle situazioni più complesse. Un contributo determinante è arrivato anche dai centrali, con Russo protagonista sia a muro sia al servizio, elementi che hanno ulteriormente rafforzato la solidità dell'impianto di gioco dei campioni d’Europa.

Le sfide di Piacenza e la strategia di Perugia

Piacenza, d’altra parte, ha dimostrato di poter rimanere agganciata al match, evidenziando buoni approcci ai set e riuscendo a mettere in difficoltà la ricezione umbra in diverse fasi.

Tuttavia, la mancanza di continuità e una serie di errori decisivi nei momenti cruciali hanno pesato sull’esito delle partite. Le prestazioni di Bovolenta, Simon e Gutierrez hanno garantito punti importanti, ma non con la regolarità necessaria per reggere l’urto della formazione perugina. In vista di Gara 3, la squadra emiliana è chiamata a migliorare l’efficacia nel muro-difesa e a gestire con maggiore lucidità i momenti chiave per tentare di riaprire la serie.

Perugia, invece, dovrà mantenere alta l’intensità e continuare a spingere con il servizio, al fine di limitare la costruzione di gioco avversaria. La gestione dell’aspetto mentale sarà cruciale per non concedere spiragli a Piacenza e chiudere la serie davanti ai propri tifosi, conquistando così l'accesso alla finale.

Il percorso verso Gara 3 e i protagonisti

La vittoria di Perugia in Gara 2, ottenuta in trasferta al PalabancaSport con il punteggio di 3-1 (25-18, 22-25, 25-20, 25-20), ha posizionato la squadra umbra in un netto vantaggio. In quell'occasione, Ben Tara si è distinto come miglior realizzatore con ben ventidue punti, mentre Russo ha confermato la sua importanza sia a muro sia al servizio, contribuendo in modo significativo. Piacenza ha mostrato una reazione nel secondo set, trascinata dai colpi di Bovolenta e Simon, ma la profondità del roster perugino e la capacità di gestire i momenti caldi hanno fatto la differenza nei parziali successivi.

Con questo scenario, la Sir Susa Vim Perugia si trova con il primo match-point a disposizione per chiudere la serie e accedere alla finale scudetto. Piacenza, al contrario, è ora spalle al muro e dovrà cercare un’impresa esterna per prolungare la semifinale e mantenere vive le proprie speranze di rimonta.