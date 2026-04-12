Jannik Sinner ha compiuto un’impresa storica, conquistando il Masters 1000 di Montecarlo e tornando a essere il numero uno del mondo nel ranking ATP. Il trionfo è arrivato dopo una finale combattuta contro Carlos Alcaraz, sconfitto con il punteggio di 7‑6(5), 6‑3. Questo successo sul rosso del Principato non solo gli ha assicurato il titolo monegasco, ma ha anche sancito il sorpasso sul rivale spagnolo, portandolo al vertice della classifica mondiale.

Il tennista altoatesino, che ha 24 anni, ha aggiunto l'ottavo titolo Masters 1000 alla sua già ricca bacheca, un risultato che include anche il quarto successo consecutivo in questa categoria di tornei, considerando la vittoria a Parigi dello scorso autunno.

Con questa affermazione, Sinner ha ripreso lo scettro mondiale che era in possesso di Alcaraz. Il prossimo aggiornamento ufficiale del ranking, previsto per lunedì 13 aprile, vedrà Sinner in testa con 13.400 punti, mentre Alcaraz si posizionerà al secondo posto con 13.240, con un distacco di 160 lunghezze a favore dell'italiano.

Il trionfo a Montecarlo e la vetta della classifica

La finale di Montecarlo si è rivelata un momento cruciale per la stagione tennistica. Sinner ha saputo imporre il suo gioco e il suo ritmo sulla terra rossa del Principato, dominando Alcaraz in due set e concludendo l'incontro in poco più di due ore. Questa vittoria non è stata solo una rivincita sportiva, ma ha permesso all'azzurro di sottrarre al suo rivale sia l'ambito titolo monegasco sia la leadership del ranking ATP, consolidando la sua posizione come uno dei migliori giocatori del circuito.

L'affermazione sul rosso di Montecarlo è il culmine di una serie di successi che hanno caratterizzato la sua stagione. La rincorsa al vertice è stata alimentata dai precedenti trionfi nei Masters 1000 di Indian Wells e Miami, risultati che hanno preparato il terreno per questa decisiva vittoria sulla terra battuta. Con queste prestazioni, Sinner ha dimostrato di essere un giocatore completo, capace di eccellere e primeggiare con costanza su tutte le superfici di gioco, confermando la sua versatilità e il suo talento.

Il percorso verso il ritorno al vertice

Questo ritorno al comando del tennis mondiale non è una novità per Sinner. Prima di questa memorabile vittoria, il campione italiano aveva già occupato la posizione di numero uno del mondo per un periodo significativo di 65 settimane consecutive, dal 10 giugno 2024 al 7 settembre 2025.

Successivamente, aveva riconquistato la vetta per un'ulteriore settimana durante le ATP Finals di Torino, dal 3 al 9 novembre 2025. Dopo questi periodi di dominio, Carlos Alcaraz aveva assunto il comando della classifica, mantenendolo fino all'odierno sorpasso.

Il trionfo a Montecarlo rappresenta, quindi, un significativo ritorno di Sinner al vertice del tennis mondiale. Questa vittoria non solo rafforza la sua ascesa costante nel panorama internazionale, ma conferma anche la sua straordinaria capacità di competere ai massimi livelli e di imporsi in ogni condizione, dimostrando una resilienza e una determinazione eccezionali in un momento chiave della sua carriera.

Dettagli e contesto della finale

La finale di Montecarlo è stata influenzata da condizioni meteo avverse, in particolare il vento, che ha rappresentato un fattore significativo per il gioco di entrambi i contendenti. Prima dell'inizio del torneo, Alcaraz aveva espresso la consapevolezza che sarebbe stato particolarmente difficile difendere la sua posizione di numero uno, specialmente in un evento dove aveva molti punti da confermare. La vittoria di Sinner in queste circostanze ha ulteriormente evidenziato le sue ambizioni e la sua notevole solidità mentale, qualità indispensabili per affrontare e superare i momenti cruciali di una stagione agonistica di alto livello.