Un nuovo campanello d'allarme risuona per la McLaren in questo avvio di stagione complicato. Il Mondiale di Formula Uno è ancora in pausa, dopo la cancellazione delle gare in Bahrain e Arabia Saudita, e il ritorno in pista è atteso solo nel primo weekend di maggio con il Gran Premio di Miami. Nonostante ciò, team e scuderie non restano inattivi. Da oggi, infatti, ha preso il via una sessione di test sugli pneumatici Pirelli che ha visto impegnate McLaren e Mercedes sul tracciato del Nürburgring.

Nel Day-1 di questi importanti test, erano in pista Oscar Piastri e George Russell.

Purtroppo, l'australiano ha dovuto chiudere in anticipo il suo turno a causa di un problema tecnico che, senza ombra di dubbio, non ha fatto il minimo piacere alla scuderia di Woking. Dopo una prima parte della giornata disputata in condizioni di bagnato, Oscar Piastri si è fermato per un intoppo alla sua MCL40, rimanendo ai box mentre il tracciato teutonico andava ad asciugarsi. Cosa sia successo esattamente sulla vettura del pilota di Melbourne non è stato specificato, ma si tratta di un nuovo stop che preoccupa, e non poco, la già tribolante McLaren di questo 2026.

Le prestazioni in pista e il confronto con Russell

Per quanto riguarda i freddi numeri, Piastri ha concluso la sua giornata dimezzata con il tempo di 1:35.065, mentre George Russell ha chiuso in 1:33.899, facendo registrare il miglior crono.

Il problema tecnico che ha colpito la McLaren dell'australiano, pur non essendo stato dettagliato, ha costretto il pilota ai box per la maggior parte della sessione pomeridiana, rappresentando un ulteriore motivo di preoccupazione per il team britannico, già alle prese con una stagione difficile.

L'australiano ha commentato in questo modo la sua giornata di test, purtroppo interrotta: "Una opportunità che va sfruttata anche se siamo su un tracciato che non affronteremo in stagione. Con i nuovi regolamenti c’è molto da sistemare sulla vettura e in direzione di diversi circuiti. Ci sono diversi aspetti che potremo imparare al Nürburgring. Non è un weekend di gara, certo, ma è importante".

L'importanza dei test per lo sviluppo in F1

La sessione di test al Nürburgring rappresentava un'occasione cruciale per raccogliere dati preziosi sugli pneumatici Pirelli in vista delle prossime gare e per adattarsi ai nuovi regolamenti tecnici. Tuttavia, l'imprevisto ha limitato il lavoro di sviluppo della McLaren, lasciando in sospeso alcune delle verifiche programmate e l'accumulo di chilometri fondamentali.

Piastri ha sottolineato come i test su circuiti non presenti in calendario siano comunque preziosi, soprattutto in una stagione caratterizzata da nuovi regolamenti e da poche gare disputate. L'australiano ha evidenziato l'importanza di accumulare giri in pista per testare sistemi e trovare il giusto comfort di guida, aspetti difficili da perfezionare durante i weekend di gara.

Con solo tre weekend di gara completati e una sola gara portata a termine, ogni sessione di test rappresenta un'opportunità fondamentale per il pilota e per la squadra.

La McLaren dovrà ora analizzare attentamente i dati raccolti e risolvere le criticità emerse per presentarsi al meglio al prossimo appuntamento ufficiale del Mondiale, il Gran Premio di Miami.