Jannik Sinner consolida la sua posizione di numero uno del mondo nel ranking ATP, garantendosi la vetta almeno fino a lunedì 4 maggio. L'aggiornamento della classifica, previsto al termine del Masters 1000 di Madrid, vedrà l'altoatesino mantenere il primato grazie al trionfo nel Masters 1000 di Montecarlo. Attualmente, Sinner vanta 13.350 punti, con un vantaggio di 90 lunghezze sul diretto inseguitore, Carlos Alcaraz.

Il possibile controsorpasso da parte dello spagnolo è stato scongiurato dal suo ritiro dal torneo ATP 500 di Barcellona, dove avrebbe potuto guadagnare punti preziosi.

Alcaraz, che aveva esordito sulla terra rossa catalana superando il finlandese Virtanen, non ha potuto proseguire la sua corsa a causa di un infortunio al polso. "Ieri contro Virtanen, dopo una risposta ho sentito che mi ha dato fastidio il polso e ho iniziato ad avvertire un dolore che, poco a poco, durante il match è andato aumentando. Pensavo che non sarebbe peggiorato, che fosse semplicemente un fastidio dovuto allo sforzo di tutta la settimana. Ma, visti gli esami di oggi, si tratta di un infortunio un po’ più serio di quanto tutti ci aspettassimo", ha dichiarato il tennista murciano.

Prossimi appuntamenti e la sfida per la vetta

Il prossimo capitolo della rivalità tra Sinner e Alcaraz si scriverà al Masters 1000 di Madrid, in programma dal 22 aprile al 3 maggio.

Entrambi i campioni non avranno punti da difendere, avendo saltato l'edizione precedente del torneo. Questa circostanza offre loro l'opportunità di incrementare il proprio punteggio e riaccendere la battaglia per la leadership mondiale. Sinner, reduce da un tour de force di cinque settimane culminato con la vittoria di tre Masters 1000 (Indian Wells, Miami, Montecarlo), valuterà le sue condizioni fisiche nei prossimi giorni prima di confermare la partecipazione.

Il torneo di Madrid mette in palio un cospicuo bottino di punti: 10 per il secondo turno, 50 per il terzo, 100 per gli ottavi, 200 per i quarti, 400 per la semifinale, 650 per la finale e ben 1.000 per la vittoria. Subito dopo la capitale spagnola, l'attenzione si sposterà sugli Internazionali d’Italia a Roma, dove Sinner cercherà la gloria dopo aver raggiunto la finale l'anno scorso (650 punti), mentre Alcaraz sarà chiamato a difendere il titolo conquistato (1.000 punti).

Il dominio incontrastato di Sinner e Alcaraz

Il ritorno di Jannik Sinner al vertice del ranking ATP segna la sua 67ª settimana complessiva come numero uno, superando le 66 settimane di Carlos Alcaraz. La loro supremazia è evidente anche nei numeri: Sinner con 13.350 punti e Alcaraz con 13.240, totalizzano insieme 26.590 punti. Questa cifra è superiore alla somma dei punti accumulati dagli altri sei giocatori della Top 8 ATP. A titolo di confronto, il terzo classificato, Alexander Zverev, detiene 5.555 punti, seguito da Novak Djokovic con 4.710.

La posizione dominante di Sinner e Alcaraz potrebbe ulteriormente rafforzarsi nelle prossime settimane, considerando che nessuno dei due dovrà difendere punti importanti a Madrid.

Il ranking ATP registra anche l'ascesa di nuovi talenti: Valentin Vacherot fa il suo ingresso nella Top 20, salendo dalla 23ª alla 17ª posizione dopo aver raggiunto le semifinali a Montecarlo, diventando il primo monegasco a raggiungere questo traguardo. Anche l'americano Ethan Quinn debutta nella Top 50, passando dalla 54ª alla 50ª posizione.