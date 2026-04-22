Alla Milano Design Week, Ferrari ha svelato la livrea del suo innovativo monoscafo oceanico Hypersail, un progetto che segna un'audace transizione dal mondo automobilistico a quello nautico. L'evento ha anche ufficializzato un significativo cambio al vertice della leadership tecnica: Giovanni Soldini ha lasciato il ruolo di project leader, passando il testimone a Enrico Voltolini.

Design e innovazione: la livrea di Hypersail

La presentazione milanese ha messo in risalto la distintiva livrea del monoscafo da 100 piedi. Questa si caratterizza per un raffinato contrasto tra il Grigio Hypersail, che esalta la fibra di carbonio, e il Giallo Fly, un colore iconico e storico per il marchio di Maranello.

Il Giallo Fly è stato strategicamente applicato su elementi chiave come i foil, il coachroof e le linee di murata, evocando modelli leggendari come la 275 GTB e la 512 BB. La silhouette affusolata di Hypersail richiama le proporzioni dinamiche delle Ferrari Monza SP1/SP2, mentre il design del coachroof si ispira alla Hypercar 499P, vincitrice a Le Mans. Sulla vela principale, il logo con la “F lunga” simboleggia la continuità e il legame profondo con il motorsport e la Formula 1.

Tecnologia all'avanguardia per la navigazione oceanica

Il progetto Hypersail si distingue per la sua concezione di monoscafo oceanico capace di "volare" sull'acqua. Questo è reso possibile da un sofisticato sistema di full-foiling a tre punti d'appoggio: foil laterali, foil sul timone e una chiglia basculante.

Un aspetto cruciale dell'imbarcazione è la sua completa autosufficienza energetica. Grazie a circa 100 metri quadrati di pannelli solari integrati, Hypersail è in grado di generare una potenza di 20 kW. La gestione avanzata del "volo" è affidata a una rete complessa di sensori e algoritmi, sviluppati attingendo direttamente dall'esperienza e dalle innovazioni della Formula 1, evidenziando un notevole trasferimento tecnologico tra settori.

Il passaggio di leadership: da Soldini a Voltolini

Con la conclusione delle fasi di progettazione e costruzione, Giovanni Soldini ha annunciato il suo ritiro dal progetto. Soldini ha espresso la sua gratitudine, dichiarando: “Per me è stato un grande privilegio partecipare a questa avventura”, e ha ringraziato John Elkann, Benedetto Vigna, Ferrari e l'intero team Hypersail per la collaborazione.

Il suo successore è Enrico Voltolini, un ingegnere navale e velista di comprovata esperienza, con un background che include la partecipazione all'America’s Cup e a SailGP. Voltolini, già membro del team tecnico, assumerà la guida per le prossime fasi, che includeranno l'installazione dei sistemi tecnologici, la validazione e l'ottimizzazione delle prestazioni in acqua.

Hypersail: una piattaforma di open innovation

Il progetto Ferrari Hypersail nasce come una vera e propria piattaforma di open innovation. È stato sviluppato dal Ferrari Design Studio, sotto la direzione di Flavio Manzoni, in stretta collaborazione con il Tech Team Ferrari e l'architetto navale Guillaume Verdier. L'obiettivo primario è esplorare e superare nuove frontiere tecnologiche nell'ambito della navigazione oceanica, adottando un approccio multidisciplinare che integra sapientemente aerodinamica, efficienza energetica e gestione della potenza. Il varo ufficiale del monoscafo è atteso dopo l'estate, segnando l'inizio della fase cruciale di collaudo in acqua.