Jannik Sinner, attuale numero uno del ranking mondiale, ha iniziato la preparazione per il Masters 1000 di Madrid con sessioni mirate e avversari di alto livello. Nonostante le diciassette partite disputate in trentasei giorni tra Indian Wells, Miami e Montecarlo, l'azzurro si sente in ottima forma e punta a mantenere la continuità di rendimento che lo ha contraddistinto in questa stagione.

Le prime sessioni sui campi madrileni hanno visto Sinner esercitarsi con Thiago Tirante, per adattarsi alle particolari condizioni della terra battuta locale, nota per il suo rimbalzo veloce e scivoloso.

Successivamente, ha affrontato Francisco Cerúndolo, semifinalista a Madrid nel 2025, in un allenamento intenso. Lo scambio simulato ha incluso smorzate e discese a rete, con Sinner che ha prevalso per 6-3 in un set che ha evidenziato la sua crescente condizione.

Sinner e Menšík: un test strategico

Per la sessione odierna, in programma dalle 13:00 alle 14:30 sul Campo 10, Sinner ha scelto un banco di prova significativo: il ceco Jakub Menšík. Questo giovane talento lo aveva già sconfitto nei quarti dell’ATP 500 di Doha, rendendo l'allenamento cruciale per l'italiano. La scelta di Menšík è stata dettata dalla volontà di testare il proprio livello contro un avversario che in passato lo ha messo in difficoltà, in vista dell’esordio ufficiale nel torneo.

Il primo match di Sinner a Madrid è previsto contro il vincente tra Benjamin Bonzi e Titouan Droguet.

Il ritorno di Cahill e la strategia per la terra battuta

Un elemento di rilievo durante gli allenamenti a Madrid è il ritorno a bordo campo di Darren Cahill, assente a Montecarlo. La sua presenza è un fattore importante nella preparazione di Sinner in vista dei prossimi grandi appuntamenti sulla terra battuta, tra cui gli Internazionali BNL d’Italia e il Roland Garros. L'intensità delle sessioni, caratterizzate da scambi prolungati e meticolosa attenzione ai dettagli tecnici, sottolinea la determinazione di Sinner a raggiungere la migliore condizione per gli impegni prestigiosi della stagione.