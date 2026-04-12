Firenze – La Fiorentina si prepara a una sfida cruciale contro la Lazio, con l'imperativo di conquistare punti fondamentali per la salvezza. La rosa viola è tuttavia alle prese con una persistente emergenza infortuni che complica i piani del tecnico. L'attaccante Moise Kean continua ad allenarsi a parte, a causa di un problema alla tibia che lo rende ancora incerto per il match. Anche il difensore Fabiano Parisi è in forte dubbio, dopo aver subito una botta nell'ultima partita contro l'Inter. Un barlume di speranza arriva però dal rientro di Manor Solomon, che torna a disposizione dopo settimane di stop per una lesione muscolare, sebbene la sua condizione non lo renda probabilmente un titolare.

La sfida al Franchi e l'obiettivo salvezza

La notizia giunge alla vigilia dell'importante incontro in programma domani sera, che vedrà la Fiorentina scendere in campo allo stadio Franchi. Sarà un ritorno casalingo atteso, a tre settimane di distanza dal pareggio ottenuto contro l'Inter. L'obiettivo primario per la squadra è chiaro: archiviare rapidamente la pesante sconfitta subita in Conference League contro il Crystal Palace e concentrare tutte le energie sulla corsa salvezza, una battaglia ancora aperta e che richiede il massimo impegno. Ogni punto diventa vitale per allontanarsi dalle zone più calde della classifica.

Emergenza tra difesa e centrocampo

L'infermeria e le squalifiche continuano a preoccupare lo staff tecnico.

Oltre ai già citati dubbi su Kean e Parisi, il tecnico Vanoli dovrà fare a meno di due pedine importanti come Niccolò Fagioli e Albert Guðmundsson, entrambi fermati da squalifiche. A questi si aggiunge l'assenza di Niccolò Fortini, ancora alle prese con problemi alla schiena che lo tengono lontano dal campo. Nonostante il tecnico non abbia ancora diramato la lista ufficiale dei convocati, il rientro di Solomon rappresenta un'opzione in più, seppur difficilmente dal primo minuto. La formazione ipotetica potrebbe vedere De Gea tra i pali, con Dodo e Gosens a presidiare le fasce difensive. Al centro della difesa, spazio a Pongracic e Ranieri. A centrocampo, la regia sarà affidata a Ndour o Mandragora, mentre in attacco il supporto a Piccoli sarà garantito da Harrison e Fazzini.

La posta in gioco per la salvezza

La partita contro la Lazio assume un valore cruciale e quasi decisivo in ottica salvezza. La Fiorentina è chiamata a una reazione immediata dopo la delusione in Conference League. Sfruttare il fattore campo del Franchi e il sostegno dei propri tifosi sarà fondamentale per ottenere un risultato utile, che possa permettere alla squadra di guadagnare terreno prezioso e allontanarsi concretamente dalla temuta zona retrocessione. La pressione è alta, ma la determinazione a raggiungere l'obiettivo è palpabile.

La situazione di Moise Kean e l'obiettivo salvezza

La condizione di Moise Kean è monitorata con attenzione. L'attaccante sta seguendo un programma specifico e intensivo, mirato ad attenuare il dolore persistente alla tibia.

L'obiettivo primario dello staff medico e tecnico è quello di renderlo disponibile per la sfida contro la Lazio, considerata una gara di importanza capitale per le ambizioni di salvezza della squadra. Il tecnico Vanoli spera di poter contare sul suo recupero per l'impegno di lunedì sera, un match che potrebbe segnare una svolta nella stagione viola. La Fiorentina si trova in una posizione delicata in classifica. La quota salvezza "reale", ovvero quella pragmaticamente necessaria per mantenere la categoria, è stimata intorno ai 35 punti, un traguardo ben al di sotto della soglia matematica standard di 49 punti. Questo rende ogni singola partita un appuntamento irrinunciabile per accumulare i punti necessari e avvicinarsi con decisione all'obiettivo finale.