Jannik Sinner si conferma protagonista assoluto del tennis mondiale imponendosi su Carlos Alcaraz nella finale del Masters 1000 di Montecarlo. L’azzurro ha conquistato il titolo battendo lo spagnolo con il punteggio di 7-6 (5), 6-3 in una sfida caratterizzata da condizioni di gioco rese difficili dal vento. La vittoria permette a Sinner di tornare numero uno del ranking ATP, un traguardo che sottolinea la sua crescita e la sua costanza ai massimi livelli.

La partita si è aperta con qualche difficoltà per Sinner, che ha dovuto fronteggiare una palla break già nel primo game al servizio.

Alcaraz ha approfittato di un dritto largo dell’italiano per portarsi sul 2-0, ma Sinner ha subito reagito con due palle del controbreak, riuscendo a rientrare in partita. Il primo set si è deciso al tie-break, dove la maggiore solidità mentale di Sinner ha fatto la differenza. Nel secondo parziale, l’azzurro ha piazzato una serie di cinque game consecutivi che hanno indirizzatodefinitivamente l’incontro a suo favore.

Un successo che vale la storia

Con questo trionfo, Sinner non solo conquista il suo primo titolo a Montecarlo, ma si riappropria anche della vetta mondiale, superando proprio Alcaraz. Il successo arriva dopo due ore e quindici minuti di gioco intenso e segna un altro passo nella carriera del classe 2001 di Sesto Pusteria.

Dal 1990, solo tre giocatori – Andrei Medvedev, Rafael Nadal e Novak Djokovic – erano riusciti a battere il campione uscente in finale al Country Club, un’impresa che ora vede anche il nome di Sinner tra i protagonisti.

Il percorso di Sinner in questa stagione è stato straordinario: il tennista italiano ha già conquistato tre titoli ATP 1000, dopo aver vinto anche a Indian Wells e Miami, realizzando così il cosiddetto “Sunshine Double”. Inoltre, Sinner diventa il terzo uomo nella storia, dopo Djokovic e Nadal, a vincere quattro Masters 1000 consecutivi, considerando anche il successo di Parigi dello scorso anno. La sua striscia di vittorie consecutive sale a diciassette, confermando un momento di forma eccezionale.

Le parole di Sinner e il contesto internazionale

Dopo la vittoria, Sinner ha dichiarato: “Getting back to number one means a lot to me... I’m very happy to win at least one big trophy on this surface. I haven’t done it before, so it means a lot to me.” Il ritorno al vertice del ranking mondiale rappresenta un traguardo significativo per il ventiquattrenne italiano, che si conferma tra i protagonisti assoluti del circuito internazionale. La finale di Montecarlo era anche la prima sfida tra Sinner e Alcaraz dalla vittoria dell’italiano alle ATP Finals di novembre, e il bilancio degli scontri diretti vede ora Sinner a sette successi contro dieci dello spagnolo.

Il successo di Montecarlo proietta Sinner in una dimensione storica: è il primo tennista dal 2015, dopo Djokovic, a vincere i primi tre Masters 1000 della stagione. Un risultato che testimonia la solidità e la determinazione di un atleta ormai stabilmente ai vertici del tennis mondiale.