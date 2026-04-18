Martina Favaretto ha conquistato la medaglia d'oro nel fioretto individuale femminile, trionfando nella finale della tappa di Coppa del Mondo 2025-2026 di scherma, svoltasi a Il Cairo. La schermitrice italiana, accreditata come numero uno del tabellone, ha prevalso in un avvincente derby azzurro contro la connazionale Martina Batini, chiudendo l'incontro con il punteggio di 15-10. Questo risultato sottolinea il dominio italiano nella competizione, con le atlete azzurre protagoniste di una prestazione corale di altissimo livello nella capitale egiziana.

Il percorso di Martina Favaretto verso il successo è stato impeccabile. Ha esordito superando con autorità la polacca Karolina Zurawska per 15-2, per poi imporsi ai sedicesimi di finale sull'ungherese Kata Kondricz con un netto 15-8. Negli ottavi, l'azzurra ha dimostrato la sua superiorità battendo la francese Anita Blaze per 15-6, e nei quarti ha liquidato l'altra francese Eva Lacheray con un perentorio 15-3. La semifinale l'ha vista prevalere sulla polacca Marta Jakubowska per 15-6, spianando la strada al trionfo finale nel decisivo confronto con Martina Batini.

Il cammino di Martina Batini e l'eccellenza azzurra

Anche Martina Batini, numero tre del seeding, ha sfoderato una prestazione di altissimo livello.

Il suo cammino è iniziato con una vittoria nel derby italiano al primo turno contro Francesca Palumbo (15-9), seguita dal successo per 15-11 sulla statunitense Chloe Sun al secondo turno. Negli ottavi di finale, ha superato la resistenza della francese Emmie Nayl per 15-13, per poi aggiudicarsi un altro derby azzurro nei quarti contro Alice Volpi, con il medesimo punteggio di 15-13. In semifinale, la schermitrice italiana ha sconfitto la giapponese Sera Azuma per 15-9, prima di cedere il passo a Favaretto nell'emozionante atto conclusivo.

La forza complessiva della delegazione italiana è stata ulteriormente evidenziata dalla presenza di ben cinque azzurre ai quarti di finale. Tra queste, Arianna Errigo si è classificata quinta, Anna Cristino settima e la già menzionata Alice Volpi ottava.

Il percorso di Martina Sinigalia si è interrotto ai sedicesimi, mentre Carlotta Ferrari, Aurora Grandis, Irene Bertini, Matilde Molinari e Francesca Palumbo sono state eliminate al primo turno, a testimonianza di una partecipazione numerosa e qualificata.

I risultati maschili e il bilancio complessivo azzurro

La tappa de Il Cairo ha ribadito la tradizione di eccellenza della scherma italiana anche nel settore maschile. Qui, Tommaso Marini ha conquistato una prestigiosa medaglia d'argento, arrendendosi in una finale combattutissima allo statunitense Alexander Massialas per 15-14. Il suo cammino aveva visto le vittorie in semifinale contro Davide Filippi per 15-8 e nei quarti su Giorgio Avola per 15-3.

Complessivamente, l'Italia ha collezionato ben quattro podi individuali nel fioretto, consolidando la sua posizione tra le nazioni di riferimento a livello internazionale e ponendo le basi per un'altra performance di spicco nelle imminenti prove a squadre.