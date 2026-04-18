Definite le formazioni italiane che prenderanno parte alle Coppe Europee di volley maschile 2026-2027. La Champions League vedrà la partecipazione di Sir Susa Scai Perugia, Cucine Lube Civitanova e Rana Verona. La CEV Cup è stata assegnata alla Gas Sales Bluenergy Piacenza, mentre il pass per la Challenge Cup sarà determinato dai playoff dedicati.

Perugia e Civitanova si sono assicurate un posto nella massima competizione continentale, la Champions League, raggiungendo la finale scudetto. I criteri di ammissione della Superlega prevedono l'accesso per la vincitrice, la finalista perdente e la miglior classificata in regular season tra le semifinaliste.

Le due squadre, che si contenderanno il titolo in una serie al meglio delle cinque partite, hanno già garantito la loro presenza. Perugia, prima in regular season, ha superato Monza nei playoff; Civitanova, sesta, ha eliminato Trento con una prestazione di alto livello.

Verona: debutto storico in Champions League

La terza italiana in Champions League è Rana Verona, che conquista la sua prima storica qualificazione. Gli scaligeri hanno ottenuto questo traguardo grazie al secondo posto in regular season, risultando la miglior semifinalista. Verona ha dimostrato carattere, rimontando l'Allianz Milano in una serie combattuta, confermando la propria crescita.

Piacenza in CEV Cup, playoff per la Challenge Cup

La Gas Sales Bluenergy Piacenza parteciperà alla CEV Cup, la seconda competizione europea. Gli emiliani si sono qualificati come la seconda miglior classificata in regular season tra le semifinaliste (quinto posto). Piacenza potrebbe presentarsi da campione in carica, avendo vinto la finale d'andata contro il Luneburg per 3-0.

L'ultimo tagliando europeo, quello per la Challenge Cup, verrà assegnato alla vincitrice dei playoff dedicati, che hanno coinvolto le squadre escluse dalle semifinali scudetto. Le semifinali vedono affrontarsi Trento-Monza e Modena-Milano, entrambe al meglio delle tre partite, per l'ultimo posto disponibile.