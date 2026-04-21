Gli appassionati di ciclismo in Italia dovranno rinunciare alla visione in chiaro della Freccia Vallone 2026. La Rai, infatti, non ha acquisito i diritti di trasmissione per questa prestigiosa classica ciclistica belga, obbligando di fatto chi desidera seguire l'evento in tempo reale a sottoscrivere un abbonamento a piattaforme dedicate.

La corsa, che rappresenta il secondo appuntamento del Trittico delle Ardenne e si colloca come da tradizione tra la Amstel Gold Race e la Liegi‑Bastogne‑Liegi, è in programma per mercoledì 22 aprile. La sua copertura sarà garantita esclusivamente in diretta streaming.

Le piattaforme che trasmetteranno l'evento sono Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max e DAZN, tutte accessibili solo tramite abbonamento. Per chi non dispone di tali servizi, sarà comunque disponibile una diretta testuale per seguire gli aggiornamenti della gara.

Freccia Vallone: un'altra classica non visibile in chiaro sulla Rai

La mancata trasmissione della Freccia Vallone segna un ulteriore taglio nell'offerta ciclistica della Rai per il mese di aprile. Si tratta, infatti, del terzo grande evento di questa stagione primaverile a non essere visibile in chiaro sul servizio pubblico, dopo il Giro delle Fiandre e la Amstel Gold Race. Questa situazione rappresenta una significativa riduzione delle opportunità per gli appassionati di seguire le principali classiche del Nord senza costi aggiuntivi, spingendoli verso le piattaforme digitali.

In questa settimana, la programmazione della Rai si concentrerà principalmente sul Tour of the Alps, la gara a tappe italo‑austriaca che ha preso il via lunedì 20 aprile. La decisione di non trasmettere la Freccia Vallone, nemmeno in differita, conferma un cambiamento nell'approccio del broadcaster pubblico verso alcune delle competizioni ciclistiche più seguite.

Il grande ciclismo torna su Rai con Liegi e Giro d'Italia

Nonostante le recenti assenze, c'è una buona notizia per gli amanti del ciclismo: il grande ciclismo tornerà sulle reti Rai con la Liegi‑Bastogne‑Liegi, la "Doyenne", in programma domenica 26 aprile. Successivamente, l'attenzione si sposterà sul Giro d’Italia 2026, che scatterà venerdì 8 maggio.

Questi appuntamenti rappresentano un'opportunità per gli appassionati di tornare a seguire le grandi corse anche in chiaro, mitigando in parte la delusione per le classiche non trasmesse.

Per chi seguirà la Freccia Vallone 2026 in streaming, è utile conoscere gli orari. La partenza della gara è fissata per le ore 11.50. Le trasmissioni in diretta inizieranno su Discovery Plus e HBO Max dalle ore 12.45, mentre su Eurosport 2 e DAZN la copertura prenderà il via dalle ore 14.30. La diretta testuale sarà disponibile per l'intera durata dell'evento.