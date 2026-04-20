Il Muro di Huy attende i campioni e le campionesse del grande ciclismo per la Freccia Vallone di mercoledì 22 aprile. Al penultimo appuntamento della primavera di classiche del nord, che culminerà con la Liegi di domenica 26, la Freccia propone la sua affascinante sfida sulle scenografiche rampe del Muro, uno degli scenari più iconici e conosciuti del ciclismo. Purtroppo la corsa maschile ha dovuto registrare alcune assenze di peso, seguendo la tendenza di questo ciclismo in cui i big centellinano sempre di più le loro apparizioni. L'uomo più atteso sarà la stellina emergente Paul Seixas, per la prima volta al via di una classica nel ruolo del favorito.

Freccia, tre passaggi sul Muro di Huy

Il percorso della Freccia Vallone maschile è di 208 chilometri, da Herstal al Muro di Huy. Il tracciato prevede numerose cote, ma la corsa si decide quasi sempre in un testa a testa tra i favoriti sulla scalata finale al Muro di Huy. La seconda metà di gara prevede due giri e mezzo di un lungo circuito, in cui si entra a circa cento chilometri dall'arrivo. Si passa una prima volta dal Muro di Huy, e quindi affrontano due giri completi che comprendono anche la Cote d'Ereffe e la Cote de Cherave. Il Muro misura 1400 metri con una pendenza media del 9%. E' qui che solitamente si racchiude tutta la corsa.

Assenti Pogacar e Evenepoel, il favorito è Paul Seixas, il fenomeno nuovo del ciclismo francese, ma senza dimenticare Mattias Skjelmose, secondo all'Amstel Gold Race.

Altri corridori che sono attesi tra i più forti sono Giulio Ciccone, Lenny Martinez, Kevin Vauquelin e Romain Gregoire.

La Freccia Vallone maschile sarà trasmessa in diretta da Eurosport, Discovery Plus e HBO Max a partire dalle 12.45 di mercoledì 22 aprile.

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Livello più alto nella corsa femminile

La Freccia Vallone femminile propone un campo partenti decisamente più qualificato, con tante big al via.

Tra le favorite ci sono Demi Vollering, Kasia Niewiadoma, Pauline Ferrand Prevot, Puck Pieterse, Anna Van der Breggen.

Il percorso è di 148 chilometri, da Huy al Muro, con una prima parte in linea e poi un giro e mezzo dello stesso circuito della corsa maschile.

La Freccia Vallone femminile sarà trasmessa in diretta da Eurosport, Discovery Plus e HBO Max a partire dalle 16.45 di mercoledì 22 aprile.