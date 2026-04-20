La Freccia Vallone 2026 si appresta a celebrare la sua novantesima edizione, un appuntamento imperdibile per gli appassionati di ciclismo, in programma mercoledì 22 aprile. La corsa, con un percorso di 208,8 chilometri e un dislivello complessivo di 3.300 metri, mantiene la sua struttura tradizionale, con minime variazioni rispetto alle annate precedenti. La novità più rilevante di quest'anno è la partenza, che avverrà dalla località di Herstal, mentre l'arrivo, come da consuetudine, sarà posizionato sull'iconico Muro di Huy, riconosciuto come il giudice supremo della competizione.

Dopo il via da Herstal, i corridori si dirigeranno verso Blegny e Soumagne, dove affronteranno le prime asperità altimetriche: la Côte de Trassenster e la Côte des Forges. Superate queste prime difficoltà, il tracciato proseguirà in direzione di Esneux, Ouffet e Modave, località che segna l'ingresso nel cruciale circuito finale. Questo anello, da percorrere per tre volte, si estende per 37,2 chilometri e include alcune delle salite più iconiche e impegnative della gara: la Côte d’Ereffe (2,2 chilometri al 5,6% di pendenza media), la Côte de Cherave (1,4 chilometri all’8% con punte al 13%) e, infine, l'inconfondibile Muro di Huy, un tratto poderoso di 1.400 metri con una pendenza media del 9,8% e una punta massima del 26% proprio nel tornante che precede il chilometro conclusivo.

Il percorso: tradizione e sfide decisive

Il tracciato della Freccia Vallone 2026 riflette la volontà degli organizzatori di preservare il fascino storico della corsa, proponendo un percorso che esalta le qualità di resistenza e l'esplosività dei ciclisti. L'unica modifica significativa rispetto all'edizione 2025 è lo spostamento della partenza a Herstal, mentre il resto del percorso ricalca fedelmente quello delle edizioni passate. Il circuito finale, con le sue ripetute e dure ascese, rappresenta il momento culminante della gara, dove solitamente si decide l'esito della competizione.

Il Muro di Huy, con la sua pendenza media prossima al 10% e tratti che raggiungono il 26%, si conferma il punto nevralgico della corsa.

Questa salita è capace di mettere a dura prova anche i corridori più esperti e di esaltare le performance dei migliori scalatori. La scelta di mantenere questo arrivo iconico sottolinea l'importanza storica e la valenza tecnica di questa ascesa nel panorama del ciclismo internazionale.

Dettagli sulla partecipazione e le caratteristiche del tracciato

La Freccia Vallone 2026 vedrà la partecipazione di un totale di venticinque squadre: diciotto appartenenti alla categoria UCI WorldTeam e sette alla categoria UCI ProTeam. Il percorso è stato descritto come un vero e proprio "rompepiernas" per la sua successione continua di salite e discese. In particolare, nei primi cento chilometri, si segnalano due salite principali: la Côte de Trasenter (3,2 chilometri al 5,4% di pendenza media) e la Côte des Forges (1,5 chilometri al 6,3%).

Successivamente, dopo il passaggio per Modave, il circuito finale proporrà le ascese di Ereffe (2,3 chilometri al 5%), Cherave (1,4 chilometri al 7,6%) e il celebre Muro di Huy (1,3 chilometri al 9,6%). La gara, inoltre, assegnerà punti preziosi per il ranking UCI World, confermando la sua elevata rilevanza nel calendario ciclistico internazionale.