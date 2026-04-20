L’Italia del taekwondo ha brillato allo Spanish Open 2026, un prestigioso torneo internazionale di categoria G1 riservato ai seniores, svoltosi sui tatami di La Nucía, ad Alicante. La rappresentativa azzurra ha concluso la competizione con un bottino di dieci podi complessivi, un risultato che conferma il valore della squadra in vista dei prossimi e cruciali appuntamenti continentali e mondiali.

Il protagonista indiscusso della spedizione italiana è stato Simone Alessio. L’atleta calabrese, impegnato nella categoria -87 kg, ha conquistato il primo posto assoluto, superando in una combattuta finalissima l’iraniano Mehdi Abedini.

Alessio ha dimostrato una forma eccellente, raggiungendo la vetta del podio dopo aver battuto avversari di calibro internazionale come Patrik Divkovic, Vincent Hoermann e Saul Acosta. Questa vittoria rappresenta un segnale importante in preparazione degli Europei di Monaco di Baviera e del World Taekwondo Roma Grand Prix.

I risultati azzurri e le prospettive future

Oltre al trionfo di Alessio, l’Italia ha arricchito il proprio medagliere con quattro medaglie d’argento. Queste sono state conquistate da Elisa Bertagnin (-46 kg), Andrea Conti (-54 kg), Vito Dell’Aquila (-58 kg) – quest’ultimo costretto al ritiro durante la finale – e Mattia Molin (+87 kg). A completare il successo azzurro sono state le cinque medaglie di bronzo, ottenute da Giulia Galiero (-46 kg), Lucia Pezzolla (-57 kg), Ludovico Iurlaro (-63 kg), Angelo Mangione (-74 kg) e Matteo De Angelis (+87 kg).

Da segnalare che Galiero e Bertagnin sono state entrambe eliminate dalla padrona di casa Violeta Diaz, mentre Molin è stato fermato dal kazako Beibarys Kablan, che ha poi vinto la sua categoria.

Il bilancio della trasferta spagnola è stato accolto con grande positività dallo staff tecnico azzurro, che ora guarda con fiducia ai prossimi impegni. Il mese a venire sarà infatti cruciale per l’intensificazione della preparazione, non solo in vista degli Europei, ma anche nell’ottica della lunga e ambiziosa rincorsa alla qualificazione olimpica per Los Angeles 2028.

Lo Spanish Open 2026: un appuntamento internazionale

Lo Spanish Open 2026 si è svolto dal 17 al 19 aprile presso la Camilo Cano Sports City di Alicante.

L’evento ha visto la partecipazione di ben 1.684 atleti, confermandosi come uno degli appuntamenti più rilevanti nel calendario internazionale di categoria G1. Il torneo ha rappresentato un importante banco di prova per atleti provenienti da numerosi Paesi, includendo anche le categorie cadetti, dove si è registrata una nutrita presenza di giovani talenti e una distribuzione di medaglie che ha premiato in particolare Spagna e Stati Uniti nelle fasce giovanili.

La notevole prestazione dell’Italia nella categoria seniores, con i suoi dieci podi, sottolinea la costante crescita del movimento nazionale e la capacità degli atleti azzurri di competere ai massimi livelli, consolidando le ambizioni per le future sfide europee e mondiali del taekwondo italiano.