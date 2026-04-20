Il sorteggio del tabellone principale dell'ATP Madrid 2026 ha ufficializzato Jannik Sinner come testa di serie numero uno. L'italiano, con il ranking ATP aggiornato a lunedì 20 aprile, guida il seeding del Masters 1000 spagnolo, presentandosi come il principale favorito. La cerimonia odierna lo ha collocato nella parte alta del tabellone, mentre il tedesco Alexander Zverev sarà la seconda testa di serie nella parte bassa.

Il regolamento del torneo prevede che Sinner e Zverev siano agli opposti, garantendo un possibile incontro solo in finale. Le teste di serie 3 e 4, Felix Auger-Aliassime e Ben Shelton, potranno incrociare l'azzurro solo in semifinale.

Ai quarti di finale, Sinner potrebbe affrontare uno tra Alex de Minaur, Lorenzo Musetti, Daniil Medvedev e Alexander Bublik (teste di serie 5-8).

Il percorso di Jannik Sinner

In quanto testa di serie numero uno, Jannik Sinner usufruirà di un bye al primo turno, accedendo direttamente al secondo round contro un giocatore non testa di serie, come Jaume Munar o Tomas Machac. Al terzo turno, l'italiano potrebbe incontrare una delle teste di serie 25-32, tra cui Tomas Martin Etcheverry o Corentin Moutet.

Agli ottavi di finale, il possibile incrocio sarà con una delle teste di serie 13-16: Karen Khachanov, Valentin Vacherot, Tommy Paul o Francisco Cerundolo. Ai quarti, l'avversario sarà uno tra de Minaur, Musetti, Medvedev o Bublik.

In semifinale, Sinner potrà trovare Auger-Aliassime o Shelton, mentre la finale potrebbe vederlo opposto ad Alexander Zverev.

Incroci italiani e contesto del torneo

Il regolamento del Masters 1000 di Madrid è pensato per tutelare i migliori. La presenza di Flavio Cobolli (testa di serie 13-16) apre la possibilità di un derby italiano agli ottavi di finale, di grande interesse. Inoltre, Lorenzo Musetti (tra le teste di serie 5-8) rende possibile un altro incrocio azzurro ai quarti di finale.

La struttura del tabellone, con Sinner e Zverev agli estremi opposti, garantisce che i due possano affrontarsi solo nell'atto conclusivo. Prima della finale, Jannik dovrà superare avversari insidiosi come Auger-Aliassime o Shelton in semifinale, in un torneo che, per condizioni di gioco e altitudine, si preannuncia particolarmente competitivo e aperto a sorprese.