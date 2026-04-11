La sessantacinquesima edizione del Giro dei Paesi Baschi giunge oggi alla sua conclusione con la sesta e ultima tappa. Una frazione breve ma esplosiva di 135,2 km, con partenza da Goizper‑Antzuola e arrivo a Bergara, dove il giovane talento francese Paul Seixas è atteso per il suo primo grande successo in carriera da professionista. La sua leadership è stata consolidata nella quinta tappa, dove il corridore di Decathlon CMA CGM ha conquistato il terzo successo in questa edizione, imponendosi in uno sprint a due su Florian Lipowitz. Questo risultato ha portato il suo vantaggio in classifica generale a due minuti e trenta secondi su Lipowitz (Red Bull‑BORA‑hansgrohe) e a tre minuti e quaranta secondi su Primož Roglič (Red Bull‑BORA‑hansgrohe).

Il Percorso della Tappa Finale

La tappa si preannuncia subito impegnativa. Al via, i ciclisti affronteranno l'ascesa di Asentzio (5,4 km al 6,7% di pendenza media), che sarà poi ripetuta nel finale, ma da un versante opposto. Dopo la discesa, il gruppo entrerà in un circuito di 45 chilometri da percorrere due volte, includendo le salite di Elosua (7,2 km al 7,5%) e Azkarate (3,1 km al 6,3%). Seguiranno un tratto in discesa, un lungo fondovalle e lo sprint intermedio di Elgobar. L'ultima scalata di Asentzio (7,2 km al 5,2% di pendenza media) vedrà lo scollinamento a poco più di 9 km dall'arrivo.

Scenari di Corsa e Protagonisti

Il vantaggio di Paul Seixas è notevole, ben due minuti e mezzo su Florian Lipowitz.

Il giovane francese, considerando anche la pioggia attesa lungo il tracciato, non dovrebbe prendersi rischi eccessivi. Questa situazione potrebbe offrire concrete chance di vittoria ai fuggitivi della prima ora. Tra i più attivi e accreditati per un tentativo di fuga spiccano nomi come Quinn Simmons (Lidl‑Trek), Lorenzo Fortunato e Christian Scaroni (XDS Astana Team), Alex Aranburu (Cofidis), Marc Soler e Igor Arrieta (UAE Team Emirates XRG).

In caso di corsa controllata dagli uomini di classifica, gli occhi saranno puntati chiaramente su Seixas e Lipowitz. Particolarmente interessante si prospetta la lotta per la terza piazza del podio, che vede contrapposti Primož Roglič e Ion Izagirre (Cofidis).

Il padrone di casa Izagirre deve recuperare appena due secondi al veterano sloveno, promettendo un finale avvincente.

L'ultima tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026 prenderà il via alle 14.06. OA Sport offrirà la diretta live scritta minuto per minuto dell'evento, con aggiornamenti frequenti.