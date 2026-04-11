Il Settebello della pallanuoto si prepara per un nuovo, avvincente confronto di alto livello. L'Italia scende in vasca oggi ad Alessandropoli, alle 18:45, per affrontare la Spagna nella World Cup 2026. Questa sfida si preannuncia particolarmente intensa, considerando che la formazione iberica è già campione del mondo a Singapore 2025 e detentrice della World Cup. Nonostante entrambe le nazionali abbiano già assicurato il proprio posto nella super final di luglio a Sydney (prevista dal 22 al 26 dello stesso mese), la voglia di primeggiare e di misurarsi ai massimi livelli resta immutata.

La nazionale azzurra arriva a questo appuntamento forte della vittoria ottenuta contro la Grecia con il punteggio di 16-14. Questa è stata la quarta vittoria consecutiva per il Settebello ad Alessandropoli. Nel match contro la Grecia, l'Italia ha dimostrato grande determinazione fin dall'inizio, portandosi avanti anche di tre reti e chiudendo la prima frazione in vantaggio per 6-4. Nonostante una buona reazione ellenica nella seconda frazione, la squadra azzurra ha saputo imporsi grazie a una prestazione superiore nell'ultimo tempo, con Alessandro Carnesecchi protagonista tra i pali, vanificando gli sforzi avversari.

Parallelamente, nell'altra sfida del raggruppamento, la Spagna ha confermato la sua forza sconfiggendo l'Ungheria, argento iridato, con un netto 13-9.

Questo risultato sottolinea ulteriormente il valore degli iberici e la loro determinazione a mantenere il proprio status di vertice nel panorama della pallanuoto mondiale. Il confronto odierno tra Italia e Spagna si configura dunque come un test cruciale in vista della fase finale di Sydney.

La rosa azzurra e lo staff tecnico

Il gruppo azzurro, sotto la guida del commissario tecnico Alessandro Campagna, è composto da un roster di atleti di talento: Marco Del Lungo (Banco BPM RN Savona), Francesco Lorenzo Cassia (Pro Recco Waterpolo), Stefano Guerrato (AN Brescia Team), Giacomo Cannella (Pro Recco Waterpolo), Filippo Ferrero (AN Brescia Team), Edoardo Di Somma (Ferencvaros), Vincenzo Dolce (AN Brescia Team), Tommaso Gianazza (AN Brescia Team), Matteo Iocchi Gratta (Pro Recco), Lorenzo Bruni (Banco BPM RN Savona), Mario Del Basso (AN Brescia Team), Alessandro Carnesecchi (Ortigia 1928), Gianmarco Nicosia (Pro Recco Waterpolo), Jacopo Alesiani (AN Brescia Team), Eduardo Campopiano (De Akker) e Alessandro Balzarini (AN Brescia Team).

Lo staff è completato dal direttore sportivo Stefano Tempesti, dall’assistente tecnico Goran Volarevic, dal team manager Daniele Bianchi, dal preparatore atletico Alessandro Amato, dal medico Vincenzo Ciaccio, dal fisioterapista Michele Mannarini e dal video-analista Paolo Baiardini.

Il cammino delle altre nazionali

Nel gruppo che mette in palio l'ultimo posto per accedere alla super final, gli Stati Uniti hanno conquistato il loro primo successo, superando la Serbia, campione d’Europa, con il punteggio di 14-12. Questa partita potrebbe rivelarsi decisiva per le sorti del raggruppamento. Contemporaneamente, la Croazia ha prevalso sull'Olanda con un risultato di 12-8. Questi esiti contribuiscono a delineare un quadro competitivo estremamente equilibrato e avvincente in vista delle fasi conclusive della World Cup.

L'incontro odierno tra Italia e Spagna rappresenta un banco di prova fondamentale per il Settebello, che mira a confermare il suo eccellente momento di forma e a consolidare la propria posizione tra le potenze della pallanuoto mondiale. La sfida promette spettacolo e alta tensione, con entrambe le squadre determinate a lasciare il segno.