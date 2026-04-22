Paul Seixas ha scritto una pagina storica del ciclismo, aggiudicandosi la 90ª edizione della Freccia Vallone. Il giovane francese, appena diciannovenne, ha conquistato la prestigiosa corsa belga, diventando il più giovane vincitore nella storia della competizione. Ha preceduto sul traguardo lo svizzero Mauro Schmid e il britannico Ben Tulett, confermando il suo talento in una delle classiche più attese.

La Freccia Vallone è la seconda delle tre Classiche delle Ardenne, insieme all’Amstel Gold Race e alla Liegi‑Bastogne‑Liegi, in programma domenica.

Seixas, portacolori della Decathlon CMA CGM, si è imposto con un attacco decisivo negli ultimi 200 metri del celebre Mur de Huy, lasciando dietro i principali rivali. Il suo successo, a 19 anni e 210 giorni, lo rende il più giovane vincitore nei novant’anni di storia della corsa, con quasi due anni di vantaggio sul precedente primato.

Il trionfo e il ruolo della squadra

Al termine della gara, Seixas ha sottolineato l’importanza del lavoro di squadra: “Il piano era di impostare un ritmo forte già dall’inizio, soprattutto quando siamo entrati nel circuito locale. Da quel momento è stata una vera battaglia. Ho dovuto restare sempre sulla ruota dei miei compagni, che sono stati eccezionali. Mi hanno portato nella posizione ideale per la salita finale.

Questa vittoria è merito della squadra. Sono molto soddisfatto. È un successo importantissimo. L’anno scorso guardavo questa corsa in televisione, ora l’ho vinta”.

Tra gli italiani, il migliore è stato Cristian Scaroni, undicesimo, davanti al connazionale Filippo Zana. La prestazione di Seixas conferma il suo ottimo stato di forma, dopo una stagione già ricca di successi, tra cui la Volta ao Algarve, la Faun Ardèche‑Classic e tre tappe più la classifica generale all’Itzulia Basque Country.

Prossimi impegni e il contesto internazionale

La vittoria alla Freccia Vallone proietta ora Seixas verso la Liegi‑Bastogne‑Liegi, dove si confronterà con avversari di altissimo livello come Tadej Pogačar, vincitore alla Strade Bianche, e Remco Evenepoel, trionfatore all’Amstel Gold Race.

Il risultato di Huy conferma il valore delle giovani generazioni nel ciclismo internazionale e apre nuovi scenari per le prossime classiche.

La top ten della corsa vede, oltre a Seixas, Schmid e Tulett, anche Benoît Cosnefroy, Mattias Skjelmose, Alex Baudin, Ion Izagirre, Lenny Martinez, Romain Grégoire e Andreas Kron. Il tempo finale del vincitore è stato di 4 ore, 35 minuti e 29 secondi, con distacchi minimi tra i primi classificati.