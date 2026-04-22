Il mondo del ciclismo è in fermento per il secondo appuntamento del prestigioso Trittico delle Ardenne: si corre oggi la novantesima edizione della Freccia Vallone. L'evento promette grande spettacolo, culminando sul celebre Mur de Huy, dopo una partenza inedita da Herstal. Nonostante l'assenza del campione uscente Tadej Pogacar, l'attesa è alta per una corsa che si preannuncia ricca di emozioni e colpi di scena.

Il Percorso: Dettagli e Sfide

La Freccia Vallone 2026 si snoda su un tracciato impegnativo di 208,8 chilometri, con un dislivello complessivo di circa tremila metri e ben undici côtes da affrontare.

La partenza da Herstal rappresenta una novità significativa rispetto alle edizioni passate, aggiungendo un elemento di imprevedibilità alla strategia di gara.

Il percorso iniziale in linea include salite cruciali come la Côte de Trasenster, che si estende per 3,3 km con una pendenza media del 4,8%, e la Côte des Forges, più breve ma più ripida, con 1,3 km al 7,8%. Queste prime asperità serviranno a scremare il gruppo e a preparare il terreno per le fasi decisive della corsa.

Il cuore della gara si anima con l'ingresso nel circuito finale, un anello di 37,2 km da ripetere per ben tre volte. Questo anello è caratterizzato da tre salite iconiche: la Côte d’Ereffe (2,2 km al 5,6%), la Côte de Cherave (1,4 km all’8%, con punte che raggiungono il 13%) e, naturalmente, il temuto Mur de Huy.

Quest'ultima ascesa, lunga 1.400 metri con una pendenza media del 9,8% e tratti che toccano il 26%, è il giudice supremo della corsa, dove si deciderà il vincitore.

I Favoriti: Seixas Guida la Sfida

In assenza del campione uscente Tadej Pogacar, i riflettori sono puntati sul diciannovenne francese Paul Seixas. Considerato il grande favorito, Seixas arriva a questa edizione della Freccia Vallone in ottima forma, reduce da eccellenti prestazioni in Spagna, e determinato a conquistare il suo primo successo in una classica di tale prestigio.

La concorrenza sarà agguerrita, con un nutrito gruppo di avversari pronti a sfidare Seixas sul Mur de Huy. Tra i nomi di spicco figurano i connazionali Romain Grégoire, Lenny Martinez e Benoît Cosnefroy, atleti che conoscono bene le insidie delle Ardenne.

A completare la lista dei contendenti principali c'è il danese Mattias Skjelmose, un altro corridore capace di fare la differenza sulle pendenze più dure.

Orari e Copertura Televisiva

La partenza ufficiale della Freccia Vallone 2026 è fissata per le ore 11:50, con l'arrivo stimato sul Mur de Huy intorno alle ore 16:30. Per gli appassionati che desiderano seguire la corsa, è importante notare che non è prevista alcuna diretta televisiva in chiaro.

La gara sarà disponibile in streaming per gli abbonati su diverse piattaforme. La trasmissione avrà inizio su Eurosport 2 e DAZN a partire dalle ore 14:30. Per chi desidera una copertura più estesa, Discovery Plus e HBO Max offriranno la diretta a partire dalle ore 12:45, garantendo così una visione completa di questo emozionante appuntamento ciclistico.